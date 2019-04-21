Белоруссия потребует компенсацию за поставку некачественной нефти из России

10:53

Концерн "Белнефтехим" намерен требовать с российской "Транснефти" компенсацию за поставку некачественной нефти, пишет ТАСС со ссылкой на председателя концерна Андрея Рыбакова.

"Все возможные последствия будут обсуждены с "Транснефтью" на предстоящем совещании. Белорусская сторона будет настаивать на выработке компенсационных механизмов", - рассказал он.

Рыбаков сообщил, что первыми с некачественным сырьем столкнулись на Мозырском нефтеперерабатывающем заводе.

"Отдельные пробы показывали превышение содержания хлорорганических соединений в 100 раз. Опасность этих соединений заключается в их высокой коррозионной агрессивности, также возможна забивка отдельного теплообменного оборудования и отравление дорогостоящей катализаторной системы", - сказал глава концерна.

По его словам, "исходя из уникальности оборудования, его ремонт будет занимать от полугода и больше".

"Если говорить о денежном выражении, то это как минимум десятки миллионов долларов, ущерб может исчисляться многими сотнями миллионов долларов", - заявил Рыбаков.

Глава "Белнефтехима" отметил, что некачественная нефть пока не поступала на завод "Нафтан" в Новополоцке (Витебская область), из-за чего было решено снизить загрузку перерабатывающих мощностей на этом предприятии на 50%, что позволит "более качественно подготовиться" и минимизировать возможные последствия.

Рыбаков заверил, что некачественная нефть выведена из процесса переработки, в связи с чем белорусские предприятия выдают только качественные нефтепродукты.

В пятницу, 19 апреля, белорусский концерн заявил о резком ухудшении качества нефти, поступающей из России по участку магистрального нефтепровода ОАО "Гомельтранснефть Дружба". Компания проинформировала о сложившейся ситуации операторов магистрального нефтепровода "Дружба" из других стран.