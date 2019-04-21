]]> ]]>
Главная В России Новости

Белоруссия потребует компенсацию за поставку некачественной нефти из России

10:53 21.04.2019
Фото с сайта Pixabay.com
Материалы по теме:

Концерн "Белнефтехим" намерен требовать с российской "Транснефти" компенсацию за поставку некачественной нефти, пишет ТАСС со ссылкой на председателя концерна Андрея Рыбакова.

"Все возможные последствия будут обсуждены с "Транснефтью" на предстоящем совещании. Белорусская сторона будет настаивать на выработке компенсационных механизмов", - рассказал он.

Рыбаков сообщил, что первыми с некачественным сырьем столкнулись на Мозырском нефтеперерабатывающем заводе.

"Отдельные пробы показывали превышение содержания хлорорганических соединений в 100 раз. Опасность этих соединений заключается в их высокой коррозионной агрессивности, также возможна забивка отдельного теплообменного оборудования и отравление дорогостоящей катализаторной системы", - сказал глава концерна.

По его словам, "исходя из уникальности оборудования, его ремонт будет занимать от полугода и больше".

"Если говорить о денежном выражении, то это как минимум десятки миллионов долларов, ущерб может исчисляться многими сотнями миллионов долларов", - заявил Рыбаков.

Глава "Белнефтехима" отметил, что некачественная нефть пока не поступала на завод "Нафтан" в Новополоцке (Витебская область), из-за чего было решено снизить загрузку перерабатывающих мощностей на этом предприятии на 50%, что позволит "более качественно подготовиться" и минимизировать возможные последствия.

Рыбаков заверил, что некачественная нефть выведена из процесса переработки, в связи с чем белорусские предприятия выдают только качественные нефтепродукты.

В пятницу, 19 апреля, белорусский концерн заявил о резком ухудшении качества нефти, поступающей из России по участку магистрального нефтепровода ОАО "Гомельтранснефть Дружба". Компания проинформировала о сложившейся ситуации операторов магистрального нефтепровода "Дружба" из других стран.

Темы: Белоруссия, Нефтяная промышленность в России
Сообщить об ошибке на info@corp.km.ru
Комментарии читателей
Оставить комментарий
21.04.2019, 17:15
Гость: ABCD

Это уже у батьки пошли нотки обиды на Кремлёвцев.
Нефть не может быть качественной или нет, это природное сырьё.
В каждой поставке есть сертификат с указанием содержанием чего-то там в процентах. Отсюда и цена каждой партии.
То есть батька хочет компенсации за то, что они сами купили и прекрасно знали что покупают?
21.04.2019, 17:14
Гость: Ray Bloom

Должны быть довольны, что им вообще дают.
21.04.2019, 16:46
Гость: Европеец

Спецы обьяснили - см новости выше. :)
Все комментарии (12)
]]>
]]>

xProduct()

]]>
Загрузка...
]]>
]]>]]>
© ООО «КМ онлайн», 1999-2019 О проекте ·Все проекты ·Выходные данные ·Контакты ·Реклама
]]>
Рейтинг@Mail.ru Rambler's Top100
]]> 		Сетевое издание KM.RU. Свидетельство о регистрации Эл № ФС 77 – 41842.
Мнения авторов опубликованных материалов могут не совпадать с позицией редакции.
При полном или частичном использовании редакционных материалов активная, индексируемая гиперссылка на km.ru обязательна!
Мультипортал KM.RU: актуальные новости, авторские материалы, блоги и комментарии, фото- и видеорепортажи, почта, энциклопедии, погода, доллар, евро, рефераты, телепрограмма, развлечения.
Карта сайта
Если Вы хотите дать нам совет, как улучшить сайт, это можно сделать здесь.