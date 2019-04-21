В 2018 году в России подали иски к СМИ на 6,8 млрд рублей

14:29

Судебный департамент при Верховном суде России впервые обнародовал общую сумму исков, которые были поданы к СМИ за год.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на данные судебной статистики, в 2018 году в суды к СМИ было подано исков о защите чести, достоинства и деловой репутации в общей сложности на 6 млрд 836 млн рублей.

И хотя суды достаточно взвешенно выносили решения по искам, присудив к выплате лишь 1,8 % от этой суммы, общая сумма назначенных по ним выплат составила рекордные 126 млн рублей. Это столько же, сколько было присуждено по таким искам суммарно за предыдущие 10 лет.

В целом число поданных в 2018 году к СМИ исков (905) и рассмотренных судами (636) почти не изменилось, возросло только число крупных исков. Если в 2016-2017 годах в суды было подано по 40 исков к СМИ с требованиями свыше 1 млн рублей, то в минувшем году их было 65.

Впервые за 12 лет по присужденным к выплате суммам СМИ опередили граждан и юридических лиц, к которым также подаются иски о защите чести и достоинства. В результате к гражданам и организациям в 2018 году было подано 4,1 тыс. исков о диффамации (распространении сведений, порочащих кого-либо) на 490 млн рублей, суды удовлетворили 1,1 тыс., обязав выплатить 75 млн рублей.

Выплаты по искам к СМИ в 2018 году почти сравнялись с присужденным судами возмещением ущерба от незаконных действий органов дознания, следствия, прокуратуры и суда (152 млн рублей в 2018 году, в 2017 - 165 млн рублей). Если средняя сумма выплаты по искам к СМИ в 2007-2017 годах составляла от 12 тыс. до 60 тыс. рублей, то в 2018 году выросла до 368 тыс. рублей.

Всего, согласно данным судебной статистики, за последние 12 лет в суды было подано более 15 тыс. исков к СМИ, рассмотрено по существу 11 тыс., из них частично или полностью удовлетворены 5,1 тыс. (46%) на общую сумму 258 млн рублей.

К гражданам и организациям за этот же период было подано 63 тыс. исков о защите чести, достоинства и деловой репутации, рассмотрено по существу 38 тыс. исков, удовлетворено 17 тыс. (45%) на общую сумму 506 млн рублей.

При этом общее число исков к СМИ за 10 лет сократилось вдвое. В 2007 году к СМИ было заявлено почти 2 тыс. исков, в 2008 году - свыше 1,6 тыс. Самым большим по присужденным СМИ суммам ранее был 2007 год (год выборов в Госдуму) - 17,8 млн рублей.