В Ярославле РПЦ и судебные приставы готовят к Пасхе совместную акцию

22:08

В Ярославле к Пасхе судебные приставы и Церковь решили напомнить о "божьей каре" за долги и подготовили совместную акцию.

Как сообщает YarNews-TV, у судебных приставов в эти дни проходит акция "Вернем долги". Россиян призывают проверить, нет ли у них задолженности перед государством, и погасить ее. В Ярославле к реализации данной акции решили подойти творчески, соединив это мероприятие с празднованием Пасхи.

Партию куличей, которые испекли на местном хлебозаводе, снабдили стикерами и магнитами с призывами вернуть долги государству.

Как отмечают в службе судебных приставов, особенно надеются повлиять таким образом на злостных неплательщиков алиментов.

В церкви такую инициативу поддержали - куличи с "сюрпризом" уже освятил один из священников Ярославской епархии.