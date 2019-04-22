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В Ярославле РПЦ и судебные приставы готовят к Пасхе совместную акцию

22:08 22.04.2019
© KM.RU, Алексей Белкин
© KM.RU, Алексей Белкин

В Ярославле к Пасхе судебные приставы и Церковь решили напомнить о "божьей каре" за долги и подготовили  совместную акцию.

Как сообщает YarNews-TV, у судебных приставов в эти дни проходит акция "Вернем долги". Россиян призывают проверить, нет ли у них задолженности перед государством, и погасить ее. В Ярославле к реализации данной акции решили подойти творчески, соединив это мероприятие с празднованием Пасхи.

Партию куличей, которые испекли на местном хлебозаводе, снабдили стикерами и магнитами с призывами вернуть долги государству.

Как отмечают в службе судебных приставов, особенно надеются повлиять таким образом на злостных неплательщиков алиментов.

В церкви такую инициативу поддержали - куличи с "сюрпризом" уже освятил один из священников Ярославской епархии.

Темы: В России
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Комментарии читателей
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22.04.2019, 23:31
Гость: Тартюфам:

Ещё не известно, кто должен кому:
Режим ли - народу, народ ли - ему?
Самим-то попам, говорить если честно,
Бояться не впору ли кары небесной?
22.04.2019, 23:24
Гость: ABCD

Кто увидел новую форму приставов РФ в первый раз ночью, с перепугу может побежать искать Гестапо в городе, что бы донести на евреев.
А РПЦ давно слилось в ростовщиков и коммерсантов. Не храм божий а вселенский позор.
22.04.2019, 22:52
Гость: Великий почин

Успех надо развивать. К следующей Пасхе могут, например, подготовить распятие должников по ЖКХ или "зайцев" в электричках.
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