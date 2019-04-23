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В России начали штрафовать дачников за теплицы

10:28 23.04.2019
© KM.RU, Игорь Варнавский
© KM.RU, Игорь Варнавский
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В регионах России налоговые органы штрафуют садоводов, сигналы об этом уже поступают из разных областей страны, пишет «Росбалт» со ссылкой на председателя президиума межрегиональной общественной организации садоводов, огородников и дачников «Цветущая Родина» Владимира Шаталинского.

Внимания налоговых органов удостаиваются, в первую очередь, те, кто построил теплицы на своих дачных участках. Общие требования сводятся к тому, чтобы садоводы и огородники, продающие свою продукцию, регистрировались в качестве индивидуальных предпринимателей (ИП).

«В налоговый кодекс внесены изменения в части того, что садоводы должны оформляться как ИП. В противном случае им начисляют штрафы. Cейчас информация о таких случаях приходит уже со всех регионов», — сообщил Шаталинский.

По мнению лидера садоводов, такая практика приведет к тому, что люди станут отказываться от дачных участков. «Видимо, в регионах решили, что надо местные бюджеты подправлять, вот и ищут, откуда бы денег взять. Однако если садовод будет оформлять все соответствующие документы, с лицензиями, как ИП, то это ему обойдется в год примерно в 50 тыс. рублей. По существу, садоводство в России уничтожают, добивают полностью. Придется все сносить и переходить на те продукты, что нам китайцы привозят», — констатировал Владимир Шаталинский.

Темы: Налогообложение в России
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Комментарии читателей
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23.04.2019, 16:25
Гость: Б-дь

Чего взбеленились? Турецкие овощи надо же продавать! Западных фермеров тоже надо поддерживать. Ванька не должен работать на себя- он изгой.
23.04.2019, 16:18
Гость: Александр

Сначала угробили промышленность теперь взялись за садоводов. Налоги, поборы, штрафы. Можно поздравить наших законодателей с полным развалом садоводства в России. Если этот антинародный закон не отменят то через 5 лет, все сады в большинстве регионов будут брошены. Вместо пополнения бюджета Россия получит тысячи гектар заросшей бурьяном земли и миллионы обнищавших людей. А может этого и добивается Российская власть. Кто знает правду.
23.04.2019, 16:18
Гость: ???

Перед войной в СССР было два миллиона крестьян -частников.Сдавали налог и торговали как хотели.
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