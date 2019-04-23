В России начали штрафовать дачников за теплицы

10:28

В регионах России налоговые органы штрафуют садоводов, сигналы об этом уже поступают из разных областей страны, пишет «Росбалт» со ссылкой на председателя президиума межрегиональной общественной организации садоводов, огородников и дачников «Цветущая Родина» Владимира Шаталинского.

Внимания налоговых органов удостаиваются, в первую очередь, те, кто построил теплицы на своих дачных участках. Общие требования сводятся к тому, чтобы садоводы и огородники, продающие свою продукцию, регистрировались в качестве индивидуальных предпринимателей (ИП).

«В налоговый кодекс внесены изменения в части того, что садоводы должны оформляться как ИП. В противном случае им начисляют штрафы. Cейчас информация о таких случаях приходит уже со всех регионов», — сообщил Шаталинский.

По мнению лидера садоводов, такая практика приведет к тому, что люди станут отказываться от дачных участков. «Видимо, в регионах решили, что надо местные бюджеты подправлять, вот и ищут, откуда бы денег взять. Однако если садовод будет оформлять все соответствующие документы, с лицензиями, как ИП, то это ему обойдется в год примерно в 50 тыс. рублей. По существу, садоводство в России уничтожают, добивают полностью. Придется все сносить и переходить на те продукты, что нам китайцы привозят», — констатировал Владимир Шаталинский.