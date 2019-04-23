Акваторию острова Русский закроют перед встречей Путина и Ким Чен Ына

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Следующие два дня в акватории острова Русский во Владивостоке ограничат движения судов. СМИ считают, что это связано с предстоящими переговорами российского президента Владимира Путина и руководителя КНДР Ким Чен Ына.

Информацию об ограничениях с 24 по 26 апреля получили владельцы катерных стоянок от Государственной инспекции по маломерным судам. Эти данные «Интерфаксу — Дальний Восток» подтвердили в Государственной инспекции по маломерным судам по Приморскому краю.

В письме сказано, что с 08:00 24 апреля до 08:00 26 апреля для плавания маломерных судов закроются районы в бухтах Аякс, Новик, Парис. Те же самые меры были введены в акватории острова во время Восточного экономического форума.

Ранее представитель главы российского государства Дмитрий Песков сообщил, что подготовка встречи лидеров двух стран находится в финальной стадии. Она должна пройти до конца месяца. Точную дату он не уточнил.