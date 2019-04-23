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Акваторию острова Русский закроют перед встречей Путина и Ким Чен Ына

13:14 23.04.2019
Фото с сайта pixabay.com
Фото с сайта pixabay.com
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Следующие два дня в акватории острова Русский во Владивостоке ограничат движения судов. СМИ считают, что это связано с предстоящими переговорами российского президента Владимира Путина и руководителя КНДР Ким Чен Ына.

Информацию об ограничениях с 24 по 26 апреля получили владельцы катерных стоянок от Государственной инспекции по маломерным судам. Эти данные «Интерфаксу — Дальний Восток» подтвердили в Государственной инспекции по маломерным судам по Приморскому краю.

В письме сказано, что с 08:00 24 апреля до 08:00 26 апреля для плавания маломерных судов закроются районы в бухтах Аякс, Новик, Парис. Те же самые меры были введены в акватории острова во время Восточного экономического форума.

Ранее представитель главы российского государства Дмитрий Песков сообщил, что подготовка встречи лидеров двух стран находится в финальной стадии. Она должна пройти до конца месяца. Точную дату он не уточнил.

Темы: Ким Чен Ын, Россия, Северная Корея, Владимир Путин
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Комментарии читателей
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23.04.2019, 16:26
Гость: Трамп

так и кружит вокруг на подлодке.
23.04.2019, 15:13
Гость: Для не особо одарëного

Ты небось не слыхал про"геологию острова и его акватория"?
23.04.2019, 15:03
Гость: Для особо одарённых

Аквато́рия (от лат. aqua — вода, territorium — территория) — участок водной поверхности, ограниченный естественными, искусственными или условными границами. Акватория моря, озера, можно понять, но что такое акватория острова?
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