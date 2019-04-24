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Ким Чен Ын впервые дал интервью российскому журналисту

19:50 24.04.2019
Фото с сайта Pixabay.com
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24 апреля глава Северной Кореи Ким Чен Ын прибыл в Россию с официальным визитом.

В четверг во Владивостоке состоится его встреча с Владимиром Путиным. Основными темами переговоров станут урегулирование ядерной проблемы и двусторонние отношения. Этот визит в Россию стал для Ким Чен Ына первым за восемь лет правления. 

Российскому журналисту «России 1» Павлу Зарубину удалось взять эксклюзивное интервью у лидера Северной Кореи Ким Чен Ына. Он является первым и единственным российским репортером, с кем поговорил руководитель КНДР.

Ким Чен Ын впервые поговорил с иностранными журналистами в феврале в Ханое на полях саммита с президентом США Дональдом Трампом. Лидер КНДР ответил на вопросы журналистов The Washington Post и Reuters, которые касались предстоящей встречи с Трампом и отказа от ядерного оружия, напоминает РБК.

Темы: Северная Корея, Визиты и важные переговоры зарубежных политиков
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24.04.2019, 23:28
Гость: наташа

короче...как всегда...ни о чём......
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