Ким Чен Ын впервые дал интервью российскому журналисту

19:50

24 апреля глава Северной Кореи Ким Чен Ын прибыл в Россию с официальным визитом.

В четверг во Владивостоке состоится его встреча с Владимиром Путиным. Основными темами переговоров станут урегулирование ядерной проблемы и двусторонние отношения. Этот визит в Россию стал для Ким Чен Ына первым за восемь лет правления.

Российскому журналисту «России 1» Павлу Зарубину удалось взять эксклюзивное интервью у лидера Северной Кореи Ким Чен Ына. Он является первым и единственным российским репортером, с кем поговорил руководитель КНДР.

Ким Чен Ын впервые поговорил с иностранными журналистами в феврале в Ханое на полях саммита с президентом США Дональдом Трампом. Лидер КНДР ответил на вопросы журналистов The Washington Post и Reuters, которые касались предстоящей встречи с Трампом и отказа от ядерного оружия, напоминает РБК.