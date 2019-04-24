Ким Чен Ын прибыл с официальным визитом в Россию

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Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын, направляющийся во Владивосток на встречу с президентом Владимиром Путиным, прибыл в Россию.

Как пишет РИА Новости, бронепоезд Ким Чен Ына пересек границу и остановился на станции Хасан в четвертом часу утра по Москве.

Собеседник агентства рассказал, что видел, как Ким Чен Ына встретили хлебом и солью, лидер КНДР принял цветы и прошел в здание вокзала. Как сообщил источник в Дальневосточной железной дороге, к поезду была проложена красная ковровая дорожка.

Затем Ким Чен Ын посетил Дом российско-корейской дружбы, где встретился с работницей, которая много лет следит за порядком в домике, построенном накануне визита Ким Ир Сена в 1986 году, и поблагодарил ее за службу.

Глава Приморья Олег Кожемяко опубликовал в своем Instagram видео, на нем видны Ким Чен Ын и сопровождающие его лица - глава МИД Ли Ён Хо, первый заместитель главы МИД Цой Сон Хи. Они спускаются из вагона и делают первые шаги по российской земле. Его, помимо приморского губернатора, также встречали замглавы МИД России Игорь Моруглов, посол России в Пхеньяне Александр Мацегора, министр по развитию Дальнего Востока и Арктики Александр Козлов.

Ким Чен Ын в России Публикация от Владимир Соловьев (@vrsoloviev) 23 Апр 2019 в 8:19 PDT

Затем бронепоезд отправился в Уссурийск, где тепловоз сменят на два электровоза. Далее состав отправится на железнодорожный вокзал Владивостока, его прибытие ожидается около 11.00 мск.

Визит Ким Чен Ына станет первой его поездкой в Россию со времени вступления в должность в 2011 году. Саммит пройдет 25 апреля на острове Русский во Владивостоке, главными темами станут урегулирование ядерной проблемы Корейского полуострова и двусторонние отношения.