Роспотребнадзор отказался от исковых требований к «Московскому школьнику»

11:29

Арбитражный суд Москвы прекратил судопроизводство по двум делам, сторонами в которых выступали ООО «Московский школьник» и Роспотребнадзор. Причиной остановки судопроизводства послужил отказ надзорного ведомства от исковых требований, сообщает радио «Говорит Москва».

Суд закрыл дела А40-70217/19 и А40-70226/19. Делопроизводства были инициированы на основании протокола надзорного ведомства об административном правонарушении от 13 марта. Суть правонарушений не пояснялась. В ближайшее время российская Фемида рассмотрит ещё несколько исков двух московских школ № 1210 и 1554 против компании «Московский школьник».

Компания «МШ», в свою очередь, подала иск против своего бывшего работника Натальи Шиловой и так называемого Фонда борьбы с коррупцией. Предприятие обвиняет ответчиков в клевете и требует уплатить в пользу истца 1,5 млрд рублей.

Экс-сотрудница предприятия позднее призналась, что согласилась оболгать «МШ» за материальное вознаграждение, которое ей пообещала юрист ФБК Любовь Соболь. Шилова пояснила, что она должна была помочь ей оплатить лечение ребенка, однако своих обязательств соратница Навального не выполнила.

Напомним, «расследование» ФБК появилось в сети сразу после того, как петербургский предприниматель Евгений Пригожин не поддался шантажу со стороны Соболь и Навального. Последние предлагали бизнесмену прекратить информационные нападки на возглавляемое им предприятие «Конкорд» в обмен на 300 миллионов рублей.

При этом необходимо понимать, что «МШ» никак не связан с компанией «Конкорд». Шантажисты из ФБК ранее совершенно безосновательно заявляли о связи между ними. Однако позднее это сообщение опровергли в пресс-службе «Конкорд».



