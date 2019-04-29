Зарубежные лидеры не приедут в Москву на парад Победы

20:08

В России никого из глав иностранных государств на праздновании 74-летия Великой Победы не ждут. Дело в том, что Кремль никого специально не приглашал. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на слова пресс-секретаря.

На вопрос журналистов, ожидается ли приезд руководителей иностранных государств в Москву 9 мая, Песков ответил: «Нет».

В последние годы количество зарубежных лидеров на праздновании Дня Победы резко уменьшилось.

В прошлом году на параде были лишь президент Сербии Александр Вучич и премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху, а в 2017-м году в Москву приехал только президент Молдавии Игорь Додон.

29 марта Минобороны России запустило мультимедийный проект, подробно рассказывающий о праздновании Дня Победы в 2019 году.

На портале parad2019.mil.ru опубликована детальная информация о перекрытии улиц в Москве, а также размещены исторические фотографии с Парада Победы 1945 года.

Военное ведомство также предложило вниманию посетителей сайта карту артиллерийских салютов, которые прогремят в честь праздника в российских городах, с подробным описанием мест и времени.