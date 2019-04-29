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Зарубежные лидеры не приедут в Москву на парад Победы

20:08 29.04.2019
Репетиция парада Победы © KM.RU, Кирилл Зыков
Репетиция парада Победы © KM.RU, Кирилл Зыков

В России никого из глав иностранных государств на праздновании 74-летия Великой Победы не ждут. Дело в том, что Кремль никого специально не приглашал. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на слова пресс-секретаря.

На вопрос журналистов, ожидается ли приезд руководителей иностранных государств в Москву 9 мая, Песков ответил: «Нет».

В последние годы количество зарубежных лидеров на праздновании Дня Победы резко уменьшилось.

В прошлом году на параде были лишь президент Сербии Александр Вучич и премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху, а в 2017-м году в Москву приехал только президент Молдавии Игорь Додон.

29 марта Минобороны России запустило мультимедийный проект, подробно рассказывающий о праздновании Дня Победы в 2019 году.

На портале parad2019.mil.ru опубликована детальная информация о перекрытии улиц в Москве, а также размещены исторические фотографии с Парада Победы 1945 года.

Военное ведомство также предложило вниманию посетителей сайта карту артиллерийских салютов, которые прогремят в честь праздника в российских городах, с подробным описанием мест и времени.

Темы: Праздники в России и за рубежом, История СССР, Праздничные дни и памятные даты в России
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Комментарии читателей
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29.04.2019, 22:36
Гость: русский

Точно! Особенно это касается фрау Бундесфюрерин сотоварищи.
29.04.2019, 21:51
Гость: ммм

...1945 год, Мавзолпей, деревянный помост для знамен поверженных фашистов - дабы не осквернять святое место...

И наши дни: все тот же Мавзолей, но от чего-то в голубом...
Помост из дерева пред ним. А на помосте том главком и верные его друзья. Чтобы опять не осквернять?

Какой же зарубежный лидер захочет с ними рядом встать, если б нужда не заставляла?
29.04.2019, 21:40
Гость: личный опыт

это наш исключительно внутренний праздник со слезами на глазах. Иностранному лидеру может быть оказана высокая честь присутствовать на нем, как знак особого доверия и признательности. И уж ни в коем случае речь не должна идти о тусовочном мероприятии, на которое съезжаются по приглашениям все кому не лень.
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