Зачистка продолжается: задержан министр экономики Дагестана

19:25

Министр экономики Дагестана Осман Хазбулатов задержан по подозрению в хищении более 20 млн рублей

В отношении чиновника возбуждено уголовное дело «О мошенничестве» в связи с нарушениями при исполнении госконтрактов на «оснащение республиканских МФЦ».

Осман Хазбулатов, Стоп-кадр

Как сообщают СМИ, чиновника задержали в тот момент, когда он находился в аэропорту и якобы планировал покинуть страну. В настоящий момент оперативники проводят обыски в доме Хазбулатова, а также в здании министерства экономики и территориального развития.

Министр экономики и территориального развития Осман Хазбулатов задержан по подозрению в хищении более 20 млн рублей. Об этом сообщается на официальном сайте МВД РФ.

«Сотрудники полиции МВД по Республике Дагестан совместно с сотрудниками регионального УФСБ задержали Министра экономики и территориального развития Республики Дагестан», — заявили в МВД.

В ведомстве уточнили, что украденные миллионы появились на счету чиновника во время исполнения госконтрактов на «оснащение дагестанских Многофункциональных центров». В настоящий момент в его отношении возбуждено уголовное дело по статье 159 УК РФ «Мошенничество».

Силовики проводят обыски в Минэкономики Дагестана, пишет РИА «Новости». Представители ведомства подтвердили проведение оперативных мероприятий в здании. По предварительным данным, их проводят сотрудники Управления Экономической Безопасности и Противодействия Коррупции ГУ МВД республики. В ведомстве также отметили, что несмотря на обыски министерство работает в обычном режиме.

Ранее в СМИ распространилась информация о том, что задержание Хазбулатова произошло в аэропорту – чиновника якобы сняли с самолета в тот момент, когда он собирался покинуть страну. Однако в Минэкономики эту информацию опровергли. «Осман Хасбулатов был в рабочей командировке в Москве, вернулся вчера. Информация о том, что его задержали при попытке покинуть республику неверна», — сообщил представитель ведомства.

Напомним, что Осман Хазбулатов был назначен на должность министра экономики Дагестана 7 февраля 2019 года. За это время он успел получить медаль за вклад в социально-экономическое развитие республики. Это уже не первый случай возбуждения уголовного дела в отношении дагестанских чиновников. Ранее, в апреле 2019 года, обвинение в крупной растрате с использованием служебного положения предъявили главе Дербентского района Дагестана Магомеду Джелилову.

По данным следствия, в 2015 году он подарил несколько крупных земельных участков своим родственникам, используя свое служебное положение. По информации представителей СК, кадастровая стоимость этой земли составляет более 3 млн рублей, а рыночная может достигать более 20 млн рублей . «Следствие ходатайствует перед судом об избрании в отношении него меры пресечения в виде заключения под стражу», — сообщали ранее в ведомстве.

В ноябре 2018 года управление ФСБ России по Дагестану также возбудило уголовное дело в отношении исполняющего обязанности мэра Махачкалы Абусупьяна Гасанова. По информации издания «Интерфакс-Юг», ему было предъявлено обвинение в превышении должностных полномочий.

По версии следствия, Гасанов нанес существенный вред интересам государства своими незаконными действиями во время аукциона на выполнение дорожно-строительных работ. Он был задержан после обысков в администрации города по подозрению в причинении ущерба бюджету города в размере около 40 млн рублей.

Месяцем ранее Советский районный суд Махачкалы признал виновным в превышении полномочий предыдущего мэра города — Мусу Мусаева. По данным следствия, Мусаев в 2016-2017 годах нанес бюджету города урон на сумму свыше 48 млн рублей. За это время он успел нелегально предоставить пять земельных участков площадью свыше 18 тыс. квадратных метров ряду физических и юридических лиц.

Дело Мусаева суд рассматривал в исключительном порядке, так как обвиняемый полностью признал свою вину. Государственное обвинение выступило с предложением назначить Мусаеву пять лет заключения в колонии общего режима, однако защита просила условный срок. Итоговым решением суда стало заключение чиновника в колонию на четыре года. Ему также запретили в течение трех лет занимать должности гражданской и муниципальной службы.

На фоне беспрецедентной антикоррупционной компании, развернувшейся в Дагестане в сентябре 2018 года, в руководстве региона произошло еще одно задержание. Тогда в следственном изоляторе оказался руководитель республиканского филиала Управления федеральных автомобильных дорог «Каспий» Магомедрасул Омаров.

По версии региональной прокуратуры, чиновник намеревался получить за ремонт федеральной автотрассы так называемым «откат» в 680 млн рублей. «Реализуя свой преступный умысел, в декабре 2017 и феврале 2018 года руководитель филиала получил от предпринимателя денежные средства в общей сумме 60 млн рублей, в последующем его незаконные действия были пресечены сотрудниками правоохранительных органов», — пояснили в ведомстве.

Изначально мощные антикоррупционные зачистки начались в Дагестане в начале 2018 года — после прихода на пост врио губернатора Владимира Васильева.

16 января того года Счетная палата республики заявила, что администрация Махачкалы допустила нарушения, которые принесли ущерб в 3 млрд рублей. Тогда ведомство обвинило чиновников в нецелевом и неэффективном использовании бюджетных средств, завышении стоимости строительных работ, а также в нарушениях при муниципальных закупках.

В рамках масштабных мероприятий по противодействию коррупции в ночь с 4 на 5 февраля оперативники ФСБ провели массовые обыски в госучреждениях Махачкалы, а также в домах высокопоставленных чиновников. После этого силовики задержали врио председателя правительства республики Абдусамада Гамидова, двоих его заместителей Шамиля Исаева и Раюдина Юсуфова, а также экс-главу регионального Минобра Шахабаса Шахова. Вечером того же дня губернатор отправил все республиканское правительство в отставку.

Автор - Саша Купер