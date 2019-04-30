Михаила Бабича отзывают с должности посла России в Белоруссии

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Президент Владимир Путин подписал указ о назначении Дмитрия Мезенцева Чрезвычайным и Полномочным Послом Российской Федерации в Республике Беларусь.

Другим Указом глава государства освободил Михаила Бабича от обязанностей Посла России в Белоруссии, а также от должности специального представителя Президента России по развитию торгово-экономического сотрудничества с Республикой Беларусь. Он занимал должность с августа 2018 года. О его отставке стало сегодня, 30 апреля, сообщает "Коммерсант".

Ранее в МИД Белоруссии заявляли, что Михаил Бабич разрушает дружественные отношения двух стран. А президент Александр Лукашенко сказал, что Россия "разберется сама" с поведением посла РФ в Минске Михаила Бабича.

Публичная словестная перепалка возникла между послом и белорусскими властями вокруг стоимости возводимой "Росатомом" БелАЭС.

Отставка Бабича, говорят источники "Коммерсанта", стала результатом неоднократных просьб президента Лукашенко, которые тот адресовал лично Владимиру Путину.