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Михаила Бабича отзывают с должности посла России в Белоруссии

21:22 30.04.2019
Михаил Бабич. Фото с сайта 24smi.org
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Президент Владимир Путин подписал указ о назначении Дмитрия Мезенцева Чрезвычайным и Полномочным Послом Российской Федерации в Республике Беларусь.

Другим Указом глава государства освободил Михаила Бабича от обязанностей Посла России в Белоруссии, а также от должности специального представителя Президента России по развитию торгово-экономического сотрудничества с Республикой Беларусь. Он занимал должность с августа 2018 года. О его отставке стало сегодня, 30 апреля, сообщает "Коммерсант".

Ранее в МИД Белоруссии заявляли, что Михаил Бабич разрушает дружественные отношения двух стран. А президент Александр Лукашенко сказал, что Россия "разберется сама" с поведением посла РФ в Минске Михаила Бабича.

Публичная словестная перепалка возникла между послом и белорусскими властями вокруг стоимости возводимой "Росатомом" БелАЭС. 

Отставка Бабича, говорят источники "Коммерсанта", стала результатом неоднократных просьб президента Лукашенко, которые тот адресовал лично Владимиру Путину.

Темы: Отношения России и Белоруссии
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Комментарии читателей
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30.04.2019, 23:51
Гость: Остап

Это зря. Генерал- губернатор крепко взял вожжи в руки. От президента Лукашенко не осталось и следа.
30.04.2019, 22:43
Гость: и то

хорошо , что еще не сказали - он ваш. Делайте с ним, что хотите. "гондурас" отдыхает.
30.04.2019, 22:27
Гость: жизнь она такая

Видать рьяно взялся за контрабанду санкционки через территорию "бацки" и вот результат. Так что пшеки могут быть спокойны, а то нам всё санкции да санкции. То же самое и с про...балтикой, ждём кильку и горячий кагор - гиполитика тереть её костьми...
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