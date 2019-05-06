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Семьям погибших в катастрофе в Шереметьево выплатят до 10 миллионов рублей

17:25 6.05.2019
Стоп-кадр с видео в YouTube
Стоп-кадр с видео в YouTube
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Министр транспорта РФ Евгений Дитрих сообщил, что родственники погибших и пострадавшие в катастрофе в Шереметьево получат выплаты от страховых компаний, властей регионов и компании «Аэрофлот». Его слова приводит «Интерфакс».

По словам Дитриха, семьи погибших, в том числе погибшего бортпроводника, согласно предварительному предложению, могут получить от «Аэрофлота» по пять миллионов рублей.

Власти Подмосковья собираются выплатить по два миллиона рублей семьям погибших жителей региона и по одному миллиону — родным остальных погибших. Пострадавшие из всех регионов получат по 500 тысяч рублей.

Власти Мурманской области и Москвы собираются выплатить родственникам погибших жителей своих регионов по одному миллиону рублей, пострадавшим — по 500 тысяч рублей. Кроме того, возможны выплаты от других регионов, названия которых Дитрих не раскрыл.

Страховые компании «Альфастрахование» и СОГАЗ, как сообщал «Коммерсант», могут выплатить до двух миллионов рублей за гибель пассажира и по 25 тысяч рублей на его погребение. Размер выплат пострадавшим зависит от вида травмы, лимит по ним — до двух миллионов рублей. Список документов для получения выплаты опубликован на сайте «Альфастрахования».

Кроме того, родственники граждан, погибших при исполнении трудовых обязанностей, могут рассчитывать на выплату в размере одного миллиона рублей, сообщили в Минтруда РФ. Эту выплату смогут получить родственники погибшего члена экипажа и тех, кто находился в командировке. Членам семей погибших также назначат пенсии из-за потери кормильца.

Самолет Sukhoi Superjet 100 компании «Аэрофлот», выполнявший 5 мая рейс Москва — Мурманск, совершил аварийную посадку в Шереметьево. При приземлении самолет загорелся. По данным СК, погиб 41 человек из 78 находившихся на борту.

Темы: Российские авиакомпании, Аэрофлот, Министерство транспорта РФ
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Комментарии читателей
Оставить комментарий
06.05.2019, 23:17
Гость: ВВВ

А налог на эти выплаты полагается?
06.05.2019, 22:06
Гость: працельс

страна бардака и безответственности
06.05.2019, 18:08
Гость: ДФМН

Это даже выгоднее, чем почку продать!
Все комментарии (4)
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