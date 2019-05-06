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СК назвал основные версии авиакатастрофы в Шереметьево

12:17 6.05.2019
Стоп-кадр с Youtube
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Следователи рассматривают несколько версий произошедшего в аэропорту Шереметьево,  пишет РИА Новости со ссылкой на официального представителя СК Светлану Петренко.

Среди основных — недостаточная квалификация пилотов, диспетчеров и лиц, проводивших технический осмотр борта; неисправность воздушного судна; неблагоприятные метеоусловия.

Глава ведомства Александр Бастрыкин провел оперативное совещание в связи с ЧП.

Авиакатастрофа с самолетом Sukhoi Superjet 100 произошла в воскресенье вечером. Лайнер следовал из Москвы в Мурманск. После 28 минут полета экипаж решил экстренно вернуться в столичный аэропорт.

Самолету удалось сесть только со второй попытки. При жесткой посадке у него подломились стойки и загорелись двигатели. Потом огонь перекинулся на всю хвостовую часть. Погиб 41 человек. Спастись удалось 33 пассажирам и четырем членам экипажа.

Возбуждено уголовное дело, премьер Дмитрий Медведев поручил создать госкомиссию по расследованию ЧП. Ространснадзор, в свою очередь, внепланово проверит "Аэрофлот", Шереметьево и Госкорпорацию по организации воздушного движения.

Темы: Авиакатастрофы, Авиасообщение в России, Аэропорт Шереметьево, Следственный комитет России
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Комментарии читателей
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06.05.2019, 20:13
Гость: о как!

Статистика гласит,что число аварий и катастроф по вине человека,существенно выше,чем при отказах техники.Соответственно,по мнению многих,чем меньше роль в системе-человек-машина,тем вышек надежность всей системы.С точки зрения формальной логики сеть смысл.Вот почему ручное управление считается фактором снижающим безопасность полетов.Вот собственно и всё.Можно ли соглашаться с такой логикой или нет?Крокодил сожравший твоего врага стал твоим другом??
06.05.2019, 18:58
Гость: 4200 два типа

Дятел-птица,хотя и стучится головкой о сухостой,но он в разы круче курицы!И не возражай,пожалуйста!
06.05.2019, 18:11
Гость: Путник

Вот именно, что спрогнозированы, а не сконструированны.
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