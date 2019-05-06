СК назвал основные версии авиакатастрофы в Шереметьево

12:17

Следователи рассматривают несколько версий произошедшего в аэропорту Шереметьево, пишет РИА Новости со ссылкой на официального представителя СК Светлану Петренко.

Среди основных — недостаточная квалификация пилотов, диспетчеров и лиц, проводивших технический осмотр борта; неисправность воздушного судна; неблагоприятные метеоусловия.

Глава ведомства Александр Бастрыкин провел оперативное совещание в связи с ЧП.

Авиакатастрофа с самолетом Sukhoi Superjet 100 произошла в воскресенье вечером. Лайнер следовал из Москвы в Мурманск. После 28 минут полета экипаж решил экстренно вернуться в столичный аэропорт.

Самолету удалось сесть только со второй попытки. При жесткой посадке у него подломились стойки и загорелись двигатели. Потом огонь перекинулся на всю хвостовую часть. Погиб 41 человек. Спастись удалось 33 пассажирам и четырем членам экипажа.

Возбуждено уголовное дело, премьер Дмитрий Медведев поручил создать госкомиссию по расследованию ЧП. Ространснадзор, в свою очередь, внепланово проверит "Аэрофлот", Шереметьево и Госкорпорацию по организации воздушного движения.