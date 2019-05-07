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Белоруссии частично разрешили ввозить в Россию молочную продукцию

13:01 7.05.2019
Фото с сайта globallookpress.com
Фото с сайта globallookpress.com
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Молочную продукцию белорусского производства разрешили ввозить в Россию. Речь идет о товарах наливом. Тотальный запрет действовал два года и был связан с несоответствием продукции ветеринарным и санитарным нормам России ЕАЭС.

Введенные в 2018 году ограничения, напомнил «Интерфакс», касались белорусского молока, пастеризованных, стерилизованных и ультрапастеризованных сливок, сухих молока и сливок. Под запрет попали концентрированные, консервированные и сгущенные молочные продукты, молочная наливная сыворотка, концентрированная и сухая, сывороточный концентрат и молочный белок в упаковках объемом больше 2,5 литра.

Кроме несоответствия нормам, фиксировались случаи, когда в Россию под видом белорусских товаров поставляли продукцию из санкционных стран.

Пресс-секретарь Россельхознадзора Юлия Мелано уточнила, что введенные другими указаниями ведомства ограничения касательно отдельных предприятий Белоруссии действуют до сих пор. Меры затронули 29 производств соседней страны.
 

Темы: Белоруссия, Отношения России и Белоруссии, Мясомолочная промышленность в России
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Комментарии читателей
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07.05.2019, 15:48
Гость: Как трудно жЫть без Бэнтли

Таки, оплата за дрянную нефть. Не иначе.
ЗЫ: «Деньги портят людей – так что у нас в стране народ в основном хороший» (не моё).
07.05.2019, 15:45
Гость: Из Краснодара

Почему-то все думают, что белорусская сельхозпродукция натуральная и экологически чистая, забывая, что бОльшая часть территории в той или иной степени пострадала от катастрофы на ЧАЭС. Радиоактивные стронций и цезий имеют свойство накапливаться в животных продуктах, особенно молоке, мясе, яйцах. Период их полураспада что-то около 30 лет, поэтому надо ждать по крайней мере ещё 120 лет, до того времени, когда сельхозпродукты из Белоруси действительно станут экологически чистыми. Ао мне лучше есть сыр с пальмовым маслом, чем заработать рак, поедая белорусский радиоактивный сыр.
07.05.2019, 15:22
Гость: Беда у тебя будет от натуги. не пыжся.

Русский пупок развяжется от присоединения Беларуси.
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