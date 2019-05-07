Белоруссии частично разрешили ввозить в Россию молочную продукцию

13:01

Молочную продукцию белорусского производства разрешили ввозить в Россию. Речь идет о товарах наливом. Тотальный запрет действовал два года и был связан с несоответствием продукции ветеринарным и санитарным нормам России ЕАЭС.

Введенные в 2018 году ограничения, напомнил «Интерфакс», касались белорусского молока, пастеризованных, стерилизованных и ультрапастеризованных сливок, сухих молока и сливок. Под запрет попали концентрированные, консервированные и сгущенные молочные продукты, молочная наливная сыворотка, концентрированная и сухая, сывороточный концентрат и молочный белок в упаковках объемом больше 2,5 литра.

Кроме несоответствия нормам, фиксировались случаи, когда в Россию под видом белорусских товаров поставляли продукцию из санкционных стран.

Пресс-секретарь Россельхознадзора Юлия Мелано уточнила, что введенные другими указаниями ведомства ограничения касательно отдельных предприятий Белоруссии действуют до сих пор. Меры затронули 29 производств соседней страны.

