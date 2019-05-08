Посетители Парка Горького попадут в телеэфир с историями о родных на войне

18:13

10 мая в Парке Горького в Москве пройдет акция «Память сердца». Зрители телеканала «МИР», организующего акцию, москвичи и гости города, смогут рассказать истории своих родных и близких о войне через семейные реликвии. Самые интересные рассказы попадут в эфир. Также сотрудники канала раздадут 2 тыс. красных гвоздик в память о Великой Отечественной войне.

Фотографии, письма с фронта, повестки, кисет, портсигар, часы – любой предмет, напоминающий о родных и близких, прошедших войну, может стать иллюстрацией пути к Победе, рассказал генеральный продюсер МТРК «Мир» Павел Корчагин. «Мы хотим память сердца, которая есть у каждого, чей родственник был на войне, сделать достоянием миллионов – общей памятью. Живых свидетелей тех событий остаётся, к сожалению, всё меньше, а семейная реликвия, передающаяся из поколения в поколение, не даёт нам их забыть», – поделился Корчагин.

На набережной в Парке Горького в этот день будет организовано специальное телевизионное пространство. Любой желающий сможет подойти к фото- и видеозоне под общим названием «Память сердца» и рассказать свою историю. Воспоминаниями можно делиться и в Instagram с хештегом #mir9may. Самые интересные посты будут опубликованы на сайте mir24.tv. Акция будет проходить с 14:00 до 19:00.

Посетителей Парка Горького также будут ждать праздничный концерт, полевая кухня, «сухой паек» и театрализованные площадки. В этот день на сцене прозвучат джазовые хиты, советские и западные шлягеры 30-х и 40-х, композиции в исполнении военного духового оркестра и камерного хора.