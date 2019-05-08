Главой ВМФ России стал Николай Евменов

13:31

ВМФ России возглавил адмирал Николай Евменов. На этой должности он сменил Владимира Королева. Президентский указ озвучил на селекторном совещании министр обороны Сергей Шойгу.

В документе, подписанном президентом России Владимиром Путиным, говорится, что бывший главком ВМФ адмирал Владимир Королев будет работать в АО «Объединенная судостроительная корпорация». Об этом сообщило РИА «Новости».

Назначение, отметил Шойгу, «будет способствовать выполнению гособоронзаказа».

В этом же указе глава государства назначил командующим Черноморским флотом вице-адмирала Игоря Осипова. Северный флот переходит в распоряжение вице-адмирала Александра Моисеева.

Последним до настоящего момента командовал как раз Евменов.

Николай Евменов родился в Москве в 1962 году. Окончил Высшее военно-морское училище подводного плавания имени Ленинского комсомола. Командовал электронавигационной группой на атомной подводной лодке на Тихоокеанском флоте. Прошел обучение в Военно-морской академии имени Адмирала Флота Советского Союза Н. Г. Кузнецова.

Северный флот Евменов возглавил в апреле 2016 года, а в декабре 2017-го ему присвоили звание адмирала.