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Главой ВМФ России стал Николай Евменов

13:31 8.05.2019
Фото с сайта globallookpress.com
Фото с сайта globallookpress.com
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ВМФ России возглавил адмирал Николай Евменов. На этой должности он сменил Владимира Королева. Президентский указ озвучил на селекторном совещании министр обороны Сергей Шойгу.

В документе, подписанном президентом России Владимиром Путиным, говорится, что бывший главком ВМФ адмирал Владимир Королев будет работать в АО «Объединенная судостроительная корпорация». Об этом сообщило РИА «Новости».

Назначение, отметил Шойгу, «будет способствовать выполнению гособоронзаказа».

В этом же указе глава государства назначил командующим Черноморским флотом вице-адмирала Игоря Осипова. Северный флот переходит в распоряжение вице-адмирала Александра Моисеева.

Последним до настоящего момента командовал как раз Евменов.

Николай Евменов родился в Москве в 1962 году. Окончил Высшее военно-морское училище подводного плавания имени Ленинского комсомола. Командовал электронавигационной группой на атомной подводной лодке на Тихоокеанском флоте. Прошел обучение в Военно-морской академии имени Адмирала Флота Советского Союза Н. Г. Кузнецова.

Северный флот Евменов возглавил в апреле 2016 года, а в декабре 2017-го ему присвоили звание адмирала.

Темы: Российский Военно-морской флот, Министерство обороны РФ, Сергей Шойгу
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Комментарии читателей
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08.05.2019, 18:07
Гость: Зоя

Кто будет консервные банки водить, конечно, очень важно!
А у меня вопрос - У этого Евменова тоже, как у главнокомандующего войсками национальной гвардии РФ Золотова, внучок в Лондоне живет?
08.05.2019, 13:54
Гость: Однако

Отставка Королева назревала давно. В России нет целостной программы развития ВМФ и доктрины по его задачам и использованию. В кораблестроительной программе полная чехарда. Корабль уже строится на стапеле, а в проект продолжают вносить бесконечные изменения и дополнения. Вот и строятся фрегаты и корветы по 6-7 лет, а в Китае 2-3 года.
08.05.2019, 13:49
Гость: я

фиолетово. Расходы государства не уменьшились, бедным больше не добавили (и их меньше не стало), новых кораблей и технологий это также не даст...
Страна проигрывает, но некоторые выигрывают...Это как в спорлото, миллионы тратятся, зато некоторые по 10 тыс. выигрывают...
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