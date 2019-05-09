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На Красной площади в Москве прошел парад Победы

11:08 9.05.2019

Парад в честь 74-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне завершился на Красной площади в Москве.

Он стартовал с традиционных слов: "Внимание, говорит и показывает Москва, слушайте и смотрите Красную площадь. В ознаменование 74-й годовщины победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов - парад Победы!"

Под музыку песни "Священная война" знаменная группа батальона почетного караула Преображенского полка вынесла на Красную площадь российский флаг и легендарное Знамя Победы - красный стяг, водруженный над Рейхстагом бойцами 150-й Идрицкой дивизии в мае 1945 года. Символы России и Победы проносят перед трибунами и парадными расчетами.

На центральной трибуне находились президент России Владимир Путин, ветераны и гости мероприятия. Принимает парад министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу, командует парадом главком Сухопутных войск генерал армии Олег Салюков.

Темы: Москва, Память о Великой Отечественной войне
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Комментарии читателей
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09.05.2019, 16:34
Гость: для защиты конституционного порядка

от носителя власти -народа.
09.05.2019, 16:32
Гость: а как же

Локотская республика и Краснов со Шкуро?
09.05.2019, 14:39
Гость: достаточно парада

Партнеров пробила мелкая дрожь.Значит страна может спать спокойно,войны не будет.
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