На Красной площади в Москве прошел парад Победы

11:08

Парад в честь 74-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне завершился на Красной площади в Москве.

Он стартовал с традиционных слов: "Внимание, говорит и показывает Москва, слушайте и смотрите Красную площадь. В ознаменование 74-й годовщины победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов - парад Победы!"

Под музыку песни "Священная война" знаменная группа батальона почетного караула Преображенского полка вынесла на Красную площадь российский флаг и легендарное Знамя Победы - красный стяг, водруженный над Рейхстагом бойцами 150-й Идрицкой дивизии в мае 1945 года. Символы России и Победы проносят перед трибунами и парадными расчетами.

На центральной трибуне находились президент России Владимир Путин, ветераны и гости мероприятия. Принимает парад министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу, командует парадом главком Сухопутных войск генерал армии Олег Салюков.