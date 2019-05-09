Путин принял участие в шествии «Бессмертного полка»

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Президент России Владимир Путин в 2019 году в пятый раз стал одним из участников шествия "Бессмертный полк". Глава государства прошел вместе с другими участниками акции по Красной площади, держа в руках портрет своего отца-фронтовика.

Президент РФ приветствовал других участников шествия, помахав им рукой. Рядом с Путиным шли автор идеи этой международной акции тюменский пенсионер Геннадий Иванов, народный артист СССР Василий Лановой, кавалер ордена Святого Георгия IV степени, генерал-полковник запаса Сергей Макаров, а также ответственный секретарь Общероссийского общественного движения по увековечиванию памяти погибших при защите Отечества "Поисковое движение России" Елена Цунаева, сообщает ТАСС.

"Все эти парады, все шествия не для того, чтобы побряцать оружием и кого-то попугать. Это как раз в честь победителей. И эти знаки внимания к ним мы уделяем именно для того, чтобы ничего подобного больше не повторилось ни в нашей истории, ни в истории человечества", - сказал Путин в интервью Первом каналу после шествия "Бессмертный полк" в Москве. "Я думаю, что это очень хорошая традиция, которая отражает характер русского человека и представителей всех национальностей, которые живут в России", - добавил он.

История "Бессмертного полка" началась в 2007 году в Тюмени, тогда шествие проходило под названием "Парад победителей". В 2013 году акция распространилась на 120 городов. Годом позже на улицы с портретами родственников-фронтовиков вышли жители 500 городов в семи странах, а с 2015 года акция официально стала общероссийской.