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Жену экс-депутата раскритиковали за танец на шесте в трусах под «Смуглянку»

18:21 11.05.2019

Жена бывшего депутата городского поселения Щелково Московской области Алексея Яковлева Оксана исполнила эротический танец в честь празднования Дня Победы.

Одетая в нижнее белье, военную гимнастерку и пилотку девушка станцевала на пилоне под песню "Смуглянка". Видеоролик она выложила в Instagram, а в комментариях к ролику поздравила подписчиков с Днем Победы.

Пользователи соцсети подвергли девушку жесткой критике — многие сочли подобное "поздравление" неуместным. Некоторые расценили это как глумление над памятью о погибших, другие назвали танец "позорным зрелищем", третьи предположили, что следующее выступление будет "в полосатой робе в честь жертв концлагерей". Кроме того, Яковлевой предложили "станцевать на могилах", пишут "Вести".

В ответ на обвинения Оксана Яковлева записала обращение в Instagram к критикам ее танца.

В октябре 2018 года жена экс-депутата  спровоцировала пробку на МКАД, поскольку там снимали ее клип. За это Яковлева была оштрафована судом на 20 тысяч рублей, а после разгоревшегося скандала ее супруг был вынужден покинуть ряды "Единой России". В декабре того же года местный депутатский корпус был расформирован, поскольку Московская областная дума приняла закон о преобразовании Щелковского района в городской округ.

Темы: Память о Великой Отечественной войне
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Комментарии читателей
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12.05.2019, 01:02
Гость: Александр Матросов

Не за эту ......... кровь проливали! Эта ....... крутила бы ж..... в немецком борделе.
12.05.2019, 00:41
Гость: Интересно

Двушечку дадут?
12.05.2019, 00:35
Гость: Рабинович

И что не понравилось господам моралистам?
Чем эта дама хуже, например, брутальных мужиков, которые носятся на байках с тряпкой "Можем повторить"?
Или привязывает Георгиевские ленты к антеннам машин?
Или той дамы, которая вынесла на "Бессмертный полк" икону Николая II?
Или тех, кто придумал "штурм Рейхстага" в парке "Патриот"?
Я уже писал, когда обсуждали статью Проханова "Шоу-бизнес vs Бессмертный полк": шоу поглотило День Победы. Это было неизбежно: ушли поколения тех, кто помнил войну, а с ними ушла горечь потерь и слёзы на глазах. Люди не могут отмечать разом трагедию и праздник, если они сами их не пережили. Остался праздник, он требует зрелищ, а у них в XXI веке свои законы.
И если 25-летние парни могут на 9 мая провести шествие с портретом Сталина (попсовый выпендрёж), то почему их ровесница не может станцевать у шеста под "Смуглянку"?
Песня, кстати, не о войне, а о любви. Причём, если вспомнить текст, очень чувственной.
...
Уточняю для бестолковых.
Я не одобряю действия этой дамы. Если бы она спросила у меня разрешение, я бы сказал "нет".
Но надо понимать, что в периоды потеплений людям свойственно оголяться. Скулить, что они не застегнуты на все пуговицы - глупо.
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