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Михаил Хазин: «Митрополит Иларион отделил Сталина от Победы. Лучше бы он молчал»

13:44 12.05.2019 , Михаил Хазин

К кому в такой ситуации примыкает РПЦ? К чиновничьей власти? Тогда какие претензии к народу, что он особо не поддерживают церковь?

Глава синодального отдела внешних церковных связей митрополит Иларион призвал не возвращаться к культу личности Сталина и не приписывать ему победу в Великой Отечественной войне. В эфире программы «Церковь и мир» священник заявил:

«Совсем недалеко от Москвы есть Бутовский полигон, куда нужно съездить тем, кто восхищается Сталиным, и посмотреть, к каким последствиям привела его политика».

Фото с сайта publizist.ru

Сталин, по словам архиерея, ответственен за репрессии 1920-1930-х годов, к которым церковь «очень ясно выразила свое отношение, когда канонизировала новомучеников и исповедников». Многие выдающиеся военачальники были расстреляны по подозрению в измене, а армия оказалась совершенно не готовой к этой войне. Сталину доносили о готовящемся нападении, а он игнорировал эти донесения – в том числе выдающегося разведчика Рихарда Зорге.

«Поэтому говорить о том, что победа Советского Союза в Великой Отечественной войне – это заслуга Сталина, никак нельзя. Я думаю, что это заслуга всего народа, которая была приписана Сталину из-за культа личности. Я не думаю, что возрождать этот культ личности нужно сейчас, в наше время», – заключил Иларион.

Кто-то спрашивает, почему к концепциям РПЦ и ее тяге к восстановлению монархии в России сегодня тянется не более 3-5% россиян, а Сталина поддерживают более половины.

Я напомню, что так называемые репрессии против священников были связаны с тем, что церковь объявила войну Советской власти. И арестовывали и судили священников в полном соответствии с действующим законодательством. Еще напомню, что в Российской империи церковь была министерством и всем священникам, автоматически состоявшим на государственной службе, предписывалось доносить о политических настроениях своих духовных чад. А в нашей стране стукачество никогда не поощрялось...

Общеизвестно, что включенные в состав РПЦ "зарубежники" в массе своей поддержали Гитлера. И здесь бы Илариону тоже лучше про Сталина молчать. Тем более, что именно Сталин начал возрождать православную церковь после довольно жестких лет господства большевиков (которые сам институт церкви притесняли довольно жестко). Правда, Сталин исходил из логики, что церковь должна нести обществу логику базовых ценностей, а сегодня священники – и тем более иерархи – далеко не всегда выглядят прилично с точки зрения этих самых ценностей. А уж Христов призыв к нестяжательству сегодняшней РПЦ как-то совсем предан забвению…

Что касается Бутовского полигона. Сколько там похоронено и кого, была ли эта территория вообще местом массовых захоронений,  никто не исследовал. Но напомню реакцию современных граждан на эту тему: «Сталин? Расстреливал? Чиновников? Вот этих? Мало расстрелял!» И у народа есть основания для такого мнения, хотя, безусловно, ни мягким, ни гуманным его не назовешь.

Но вопрос, к кому в такой ситуации примыкает РПЦ? К чиновничьей власти? Тогда какие претензии к народу, что он особо не поддерживают церковь? Пастырь должен думать о своей пастве, а не о том, как наполнить свою мошну.

Поэтому не стоит сегодняшним иерархам РПЦ трогать Сталина. Ну, или хотя бы архиепископа Луку (Войно-Ясенецкого) про Сталина почитайте: «Сталин сохранил Россию, показал, что она значит для мира. Поэтому я как православный христианин и русский патриот низко кланяюсь Сталину». Святой, между прочим, сказал.
 

Темы: Православная церковь в России, Память о Великой Отечественной войне
Источник: Публицист.ру
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Комментарии читателей
Оставить комментарий
12.05.2019, 17:07
Гость: Зоя

РПЦ не продала Бога, не надо клеветы!
Митрополит Иларион - не РПЦ. И он, митрополит Иларион, возможно, еще покается и оплачет свою глупость.
А мы будем стоять в истине.
12.05.2019, 17:02
Гость: Мещанин

В последние годы, когда жизнь народа стала ухудшаться на глазах, популярность Сталина подскочила с невероятной силой. Половина россиян называет его сегодня величайшим деятелем истории, а треть склонна оправдывать репрессии, поскольку с «врагами народа» нельзя было поступать иначе.
И здесь власти, воспевая героический подвиг советского народа в дни Великой отечественной и упиваясь былым величием нашей страны, попадают в ловушку. Как бы они ни обходили молчанием фигуру главного организатора наших военных и прочих побед – шила в мешке не утаишь. Сталин на гребне его великих деяний вздымается все выше и выше. Народ верит, что будь Сталин сейчас жив, он бы немедленно пересажал вороватых властителей и навел своей железной рукой порядок во всех сферах жизни.
Сколько бы в Кремле ни говорили о «поднятии страны с колен», по сравнению со сталинскими пятилетками, индустриализацией нынешние усилия властей выглядят какой-то мышиной возней. Так что вопрос об отношении к Сталину и к воздвигаемым в его честь памятникам каждый раз ставит Кремль в тупик
12.05.2019, 17:01
Гость: Не ходите парни в ЗАГС

Чую, такими темпами Сталин-центры построят не скоро, зато памятных маннергеймских досок набьют где ни попадя. Главное, что у нас ахеджаковых на сто лет вперед припасено, и вот ещё другие разновидности народного опиума подтянулись к Российским демократиям.
Вот интересно, лариона лишат духовного сана или премию дадут?
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