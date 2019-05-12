День Победы для москвичей: какова цена?

Целесообразность празднования Дня великой Победы не подвергается сомнению, но как проводится это мероприятие и во сколько обходится?

Не люблю писать от первого лица, я не Толстой, не Достоевский, не Тургенев и не Шолохов Но так уж вышло, что от первого лица написать придется, так как именно мне 7 мая довелось попасть в центр города аккурат на репетицию парада Победы.

Думал, что попаду на некое подобие общенародного праздника, но что сразу озадачило, так это запредельно огромное количество разного рода блюстителей порядка, которых, похоже, согнали в Москву со всей России. Они перекрыли все центральные улицы, выходы из метро, подземные переходы, площади и переулки.

Спрашивается – зачем? 7 мая всего лишь проходила репетиция парада без участия первых лиц государства и прочих должностных лиц, но меры безопасности были приняты такие, каких мне не доводилось наблюдать даже в октябре 1993 года, когда на улицах Москвы лилась кровь и звучали выстрелы из танков.

Например, все подходы к Тверской улице, где расположилась военная техника, были перегорожены автоцистернами и бойцами то ли Росгвардии, то ли московской полиции – от обилия разнообразной формы и эмблем рябило в глазах. Объяснить этим людям, что мне всего лишь надо перейти улицу, то есть пройти какие-то 15 метров, было бесполезно, и переговоры не приводили ровным счетом ни к чему. Более того, люди в форме начинали закипать, злиться и, хоть до последнего старались отвечать вежливо, но было видно, что им не терпится дать непонятливому придурку дубинкой по башке. А дубинки и бронежилеты были практически у всех. Немало было и служебных собак.

Ну да ладно, я родился в Москве, вырос в столице, учился в центре города и могу пройти его с закрытыми глазами. Как бы его ни перекрывали. И конечно же, я попал туда, куда хотел, причем без особого труда. Несмотря на тотальную блокировку центральных улиц. Я хорошо знаю Москву, знаю все проходные дворы, и недопущение какими-то камуфлированными людьми коренного москвича у последнего вызовет только смех.

По мере продвижения пришлось наблюдать омерзительную сцену. Блюстители порядка набросились на какого-то весьма представительного мужчину, который хотел пройти всего лишь до некоего заведения, владельцем или управляющим которого он, судя по всему, являлся. До заведения оставалось пройти всего 10 метров, вернее, всего лишь перейти Знаменку. Минут десять мужик терпеливо объяснял, что ему нужно пройти всего-то ничего, просил сопроводить его, улыбался, шутил, но обступившие его камуфлированные люди не хотели ничего слышать и оставались непроницаемо суровыми. Кончилось тем, что мужик, взорвался, вышел из себя и моментально был «упакован». Гости столицы из дальнего зарубежья – китайцы – сняли эту дикую сцену на свои телефоны и долго изумленно качали головой.

Повторимся, ничего сверхординарного в Москве 7 мая не происходило. Под Москвой не стояли немцы, армия Наполеона также не входила в город. А была всего лишь репетиция парада. Но блюстителей порядка нагнали столько, словно им предстояло как минимум предотвратить военный госпереворот.

Эти самые блюстители порядка были немало изумлены когда я все-таки вышел на Моховую, почти на пересечении с Тверской. Подозрительные взгляды, изумление – а ты откуда тут взялся? - демонстративное разглядывание в упор и готовность камуфлированных фигур действовать неприятно удивили. В руках у меня ничего, кроме маленького фотоаппарата, не было и формальных поводов ко мне придраться вроде тоже как не было. Однако глаз с меня не спускали.

Так я и прошел под пристальными взглядами почти от Тверской до «Боровицкой», натыкаясь каждые двадцать метров на сверлящий взгляд блюстителя порядка. А после двух фотографий за мной поехала полицейская машина, которая отстала только после того, как я смешался с толпой у Библиотеки Ленина.

В центр Москвы нагнали тысячи здоровых, молодых мужиков, которых надо было кормить-поить, обеспечивать временным жильем, зарплату они тоже за это времяпровождение получали. Вместе с тем, тысячи москвичей банально продирались на работу через заграждения, которыми – зачем-то – был перегорожен центр столицы. Зачем это было надо? Вернее, не зачем – никто не против празднования Дня Победы – но зачем в такой форме?

Что это за репетиция праздника, когда пристальнейшее внимание десятков бойцов уделяется мне – совершенно обычному, мирному и безобидному человеку, идущему по Моховой не с предметом, похожим на гранатомет «муха», а с крошечным фотоаппаратом Nikon? И которого, в конце концов, начинает «пасти» полицейская машина с тремя раскормленными людьми в погонах, весом под три центнера.

Внешне я не похож на бородатого представителя запрещенной в России ИГИЛ, на мне была майка Black Sabbath, что в ИГИЛ носить вроде как ну совсем не принято, и внешность у меня самая славянская из всех славянских. Внешне я, может быть, более русский человек, чем князь Олег, царь Петр Великий и император Александр II. Спрашивается, чего такого человека сверлить подозрительными взглядами? Или кто-то решил, что русский человек в майке великой хард-рок группы Black Sabbath в центре Москвы представляет опасность? Интересно, какую?

В этот момент в центре города не происходило ровным счетом ничего. Колонна армейской техники стояла без движения на Тверской и двинулась только через час, мимо меня по Моховой не проезжал не то что президент или премьер-министр, а даже помощник областного депутата на велосипеде.

Камуфлированные люди, видимо. очень долго пытались понять, как я попал на Моховую. Да ещё в майке Black Sabbath, которую они не могли классифицировать. Вроде как законы майка не нарушает, а что такое Black Sabbath, наверняка, мало кто знает.

А ведь я, зная как свои пять пальцев центр Москвы, мог бы появиться в Александровском саду или в Зарядье. Представляю, какой шок был бы у блюстителей порядка. Вы только представьте весь масштаб ужаса и переполоха – в Зарядье появился законопослушный гражданин России и примерный налогоплательщик с… крошечным фотоаппаратом Nikon и в непонятной майке. Не иначе пять-семь машин и полсотни камуфляжников было бы брошено на ликвидацию такого дикого, запредельного конфуза.

Я не могу понять – для кого этот праздник? Вернее, для кого и для чего отмечается это доведенное до масштабов проведения войсковой операции празднование? Для галочки? Для красивой телекартинки? Для списания бюджетных средств?

Оба моих деда воевали, пройдя самый страшный период русской истории – Великую Отечественную войну. Когда смерть стала обычным делом и, что ужасно, повседневной и массовой. Один дед был призван в погранвойска в 1938 году, второй ушел в армию в 1942 году, и я прекрасно знаю, чем является святой День Победы. Без всяких оговорок святой день 9 мая для меня, моей семьи и моей великой Родины – Советского Союза. Я помню награды дедов, их медали, ордена, которые они как-то без особого желания показывали внуку, задумчиво произнося фразы, которые мне дано было понять только спустя годы.

Но я их понял. И фразу – не дай бог такого ещё раз.

И вот почему я, внук своих дедов-победителей, хожу по центру столицы страны-победительницы, моей Москвы, где я родился и вырос, под пристальными, настороженными взглядами крайне недоброжелательных каких-то мужиков в форме? Которых я к тому же содержу на свои налоги. Да ещё и вынужден в свои далеко не юные годы пробираться куда мне нужно, вспоминая переулки, закоулки и проходные дворы, по которым я сбегал с уроков.

Какого черта я должен чувствовать себя подозрительным субъектом, ловить кривые взгляды толпы камуфлированных и ощущать себя ну не иначе как государственным преступником, всего лишь из-за приближения на сто метров к репетиции парада?

К счастью, мои деды не дожили до нынешней эпохи стабильности. Боюсь, их просто бы не допустили сейчас на Красную площадь, да не допустили бы даже на Моховую. И не дали бы посмотреть не то что на сам парад, а на его репетицию.

И ещё – в какие деньги обходится этот праздник налогоплательщикам? Летный час cопоставимого с Су-35, двухдвигательного американского истребителя F-15 обходится в 27 000 долларов. Летный час четырехдвигательного и более тяжелого бомбардировщика Ту-160 наверняка будет на порядок больше. А во сколько обошлось стягивание в центр города тысяч силовиков и перекрытие улиц?

Не лучше ли потратить эти немалые деньги на бюджетников, а не на демонстрацию техники? Которую можно показывать, например, по юбилейным датам, а не ежегодно. Да и какой смысл в пролетах над Красной площадью истребителей Су-57, которых в войсках единицы? Как и танков «Армата».

Фото: © Александр Плеханов