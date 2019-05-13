Вылетевший из Москвы в Самару SSJ-100 вынужденно вернулся в Шереметьево

09:15

Вылетевший из Москвы в Самару самолет Sukhoi Superjet 100 вернулся, согласно данным сервиса Flightradar, в аэропорт Шереметьево. Пилоты развернули лайнер в обратную сторону в районе города Владимира.

Согласно информации на табло самарского аэропорта Курумоч, время прибытия рейса SU 1206 перенесено с 4:30 по местному времени (3:30 мск) на 6:00, сообщает «Коммерсант». Причины задержки не сообщаются. В «Аэрофлоте», которому принадлежит лайнер, информацию об инциденте официально не комментируют.

По данным «Интерфакса», который ссылается на источник в службах аэропорта, самолет вернулся в Шереметьево из-за проблем с созданием безопасного давления в кабине пилотов. «После вылета на борту сработал датчик о неисправности системы наддува»,- уточнил собеседник агентства. Самолет удалось посадить, никто не пострадал.

Напомним, что за неделю после катастрофы SSJ-100 в Шереметьево, в которой погиб 41 человек, «Аэрофлот» отменил порядка 50 рейсов этих самолетов. Причины отмены не комментируются.