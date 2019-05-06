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Во время аварийной посадки самолета в Шереметьево погиб 41 человек

01:06 6.05.2019
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Следственный комитет располагает данными о 37 выживших из 78 человек, находившихся на борту сгоревшего в аэропорту Шереметьево самолета Sukhoi Superjet 100, сообщает ТАСС со ссылкой на  официального представителя СК Светлану Петренко.

Ранее в ведомстве подтверждали гибель 13 человек.

"На борту авиалайнера, следовавшего рейсом Москва - Мурманск, находилось 78 человек, включая членов экипажа. По уточненным данным, которыми располагает следствие к настоящему моменту, из них выжило 37 человек", - сказала она.

Таким образом,  в Следственном комитете подтвердили гибель 41 человека из 78.

Следователи приступили к допросам пострадавших, очевидцев, сотрудников аэропорта и авиакомпании-перевозчика, а также иных лиц, ответственных за эксплуатацию воздушного судна.

Пассажирский самолет Sukhoi Superjet 100 совершил экстренную посадку в Шереметьево вечером 5 мая. Изначально самолет вылетел из Москвы в Мурманск, но вскоре после взлета пилоты запросили разрешение вернуться в Шереметьево. Лайнер смог сесть только со второй попытки, после чего у него подломились стойки и загорелись двигатели.

Темы: Авиакатастрофы
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Комментарии читателей
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06.05.2019, 09:55
Гость: МЧС

На полосе нет,за то в Америку готовы лететь на тушение пожаров сию минуту,во Францию даже без приглашения.
06.05.2019, 09:46
Гость: Совсем недавно статья здесь была.

Какие ужасно ненадежные самолеты Боинги. Забыли постучать по дереву?
06.05.2019, 09:42
Гость: Александр из Берлина

В 90-е годы Гайдары и Чубайсы решили, что России не нужны свои самолёты, будем покупать Боинги и Аэрбасы. Убили российский, основанный на советской промышленной базе Авиапром (Ту, Ил, Як), хотя уже были почти готовы Ту 216, Ил 206 и Як...

Под предлогом, того, что российские самолёты шумные и менее экономичные от производства этих самолётов отказались. Потом в начале 2-х тысячных решили создавать заново самолёты и ничего более умного не предумали, как закупать комплектующие и как ЛЕГО собирать самолёты у себя. А ведь советский авиапром по надёжности производил самые лучшие самолёты в мире.

Чтобы выпендревится назвали самолёт злощастным названием Супер Джет 100, не Як 240. Лет 8 тому назад Супер Джет 100 в показательном полёте в Тайланде умудрился врезаться в гору и все разбились, уже тогда престиж этого самолёта был потерен. Дальше больше. Иран захотел закупить партию Супер Джет 100, но американцы, которые продают большую часть ЛЕГО - комплектующих к этому самолёту, запретили продавать его, т.к. Иран находится под санкциями США.

ВЫВОД!
1. Нужно производить самолёты только из российский комплектующих.
2. Принудить на половину государственную компанию (51% акций) АЭРОФЛОТ закупать 50% самолётов российского производства (например ТУ 214, Ил106) на российской комплектующей основе для внутреннего рынка.
3. Назавать самолёты своими именами (не МС21, а ЯК 242).
4. Не самолёты нужно сажать в экстремальных условиях, а Чубайса и эффективных мэнеджеров АЭРОФЛОТА.
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