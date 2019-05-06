Во время аварийной посадки самолета в Шереметьево погиб 41 человек

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Следственный комитет располагает данными о 37 выживших из 78 человек, находившихся на борту сгоревшего в аэропорту Шереметьево самолета Sukhoi Superjet 100, сообщает ТАСС со ссылкой на официального представителя СК Светлану Петренко.

Ранее в ведомстве подтверждали гибель 13 человек.

"На борту авиалайнера, следовавшего рейсом Москва - Мурманск, находилось 78 человек, включая членов экипажа. По уточненным данным, которыми располагает следствие к настоящему моменту, из них выжило 37 человек", - сказала она.

Таким образом, в Следственном комитете подтвердили гибель 41 человека из 78.

Следователи приступили к допросам пострадавших, очевидцев, сотрудников аэропорта и авиакомпании-перевозчика, а также иных лиц, ответственных за эксплуатацию воздушного судна.

Пассажирский самолет Sukhoi Superjet 100 совершил экстренную посадку в Шереметьево вечером 5 мая. Изначально самолет вылетел из Москвы в Мурманск, но вскоре после взлета пилоты запросили разрешение вернуться в Шереметьево. Лайнер смог сесть только со второй попытки, после чего у него подломились стойки и загорелись двигатели.