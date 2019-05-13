Опознаны тела всех погибших в авиакатастрофе SSJ-100 в «Шереметьево»

13:35

Опознаны тела всех погибших в катастрофе самолета Sukhoi Superjet 100 в аэропорту "Шереметьево", сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя экстренных служб.

"Работа по молекулярно-генетической идентификации тел погибших завершена. Все тела идентифицированы, проводится оформление экспертных заключений", — цитирует агентство слова своего источника.

По данным радиостанции "Говорит Москва", Следственный комитет РФ назначил проведение ряда экспертиз. В частности, уже допрошен персонал и сотрудники "Аэрофлота". В различных службах "Шереметьево" и "Аэрофлота" прошли выемки документов, касающихся катастрофы.

Самолет Sukhoi Superjet 100 авиакомпании "Аэрофлот", вылетевший из Москвы в Мурманск 5 мая, вернулся в Шереметьево из-за технических неполадок.

Лайнер совершил жесткую посадку спустя около получаса после взлета. При этом у него подломились стойки шасси и загорелись двигатели. Хвостовая часть самолета быстро оказалась охваченной пламенем.

В результате погиб 41 человек. Выжить удалось 33 пассажирам и четырем членам экипажа.

Следователи рассматривают различные версии произошедшего — в качестве основных выделяются возможная недостаточная квалификация летчиков, диспетчеров и сотрудников, которые проводили техосмотр, а также неисправность воздушного судна и метеоусловия.