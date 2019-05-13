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Опознаны тела всех погибших в авиакатастрофе SSJ-100 в «Шереметьево»

13:35 13.05.2019
Скриншот с YouTube
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Опознаны тела всех погибших в катастрофе самолета Sukhoi Superjet 100 в аэропорту "Шереметьево", сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя экстренных служб.

"Работа по молекулярно-генетической идентификации тел погибших завершена. Все тела идентифицированы, проводится оформление экспертных заключений", — цитирует агентство слова своего источника.

По данным радиостанции "Говорит Москва", Следственный комитет РФ назначил проведение ряда экспертиз. В частности, уже допрошен персонал и сотрудники "Аэрофлота". В различных службах "Шереметьево" и "Аэрофлота" прошли выемки документов, касающихся катастрофы.

Самолет Sukhoi Superjet 100 авиакомпании "Аэрофлот", вылетевший из Москвы в Мурманск 5 мая, вернулся в Шереметьево из-за технических неполадок.

Лайнер совершил жесткую посадку спустя около получаса после взлета. При этом у него подломились стойки шасси и загорелись двигатели. Хвостовая часть самолета быстро оказалась охваченной пламенем.

В результате погиб 41 человек. Выжить удалось 33 пассажирам и четырем членам экипажа.

Следователи рассматривают различные версии произошедшего — в качестве основных выделяются возможная недостаточная квалификация летчиков, диспетчеров и сотрудников, которые проводили техосмотр, а также неисправность воздушного судна и метеоусловия.

Темы: Авиакатастрофы, Авиасообщение в России, Аэропорт Шереметьево
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Комментарии читателей
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13.05.2019, 16:28
Гость: Единороссам-кровососам

Согласна! Всех единороссов только на суперджетах заставлять летать, а то воровать так в России, а летать на боингах и эйрбасах, и прятать бабло за бугром....
13.05.2019, 16:01
Гость: Александр Павлович

То, что в короткий срок сумели организовать опознание погибших, говорит о высокой квалификации российских судебных медиков.
13.05.2019, 16:01
Гость: Сделано в путинской России!

Считаю, что президент должен пересесть с ИЛа не Сухойсуперджет! Ил был самолет из ненавистного СССР, а супеджет родной, из постсоветского, путинского времени... вот пускай и покажет, чего стоят его достижения!
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