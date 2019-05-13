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Банк России перестал чеканить монеты номиналом меньше рубля

10:31 13.05.2019
Фото с сайта Pixabay.com
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Центробанк РФ перестал чеканить монеты номиналом ниже 1 рубля с 2018 года, пишет газета "Известия".

По данным издания, с 2012 года Центробанк перестал чеканить монеты достоинством в 1 и 5 копеек. Глава Ассоциации банков России Георгий Лунтовский неоднократно заявлял, что производство мелочи ниже 1 рубля убыточно. 

При этом отмечается, что в обороте у населения находится достаточное количество монет, чтобы обеспечивать наличные платежи. Так в 2018 году в обращении находились монеты достоинством в 1 коп на сумму 72,8 млн, 5 коп - на 288,5 млн, на 10 коп - 2,5 млрд, 50 коп - 3,6 млрд рублей. 

Отмечается, что большая часть мелочи просто оседает на руках граждан и не возвращается в оборот. В связи с этим Банк России рекомендует кредитным организациям проводить работу с клиентами по сдаче монет в кассы. По оценкам специалистов на руках у населения может находиться сумма мелкими монетами порядка 5 млрд рублей. При этом люди, складируя мелочь дома, извлекают из личного оборота значительные суммы. 

При этом ЦБ не собирается отказываться от обращения мелких денег. В частности, это связано с тем, что цены на товары, в том числе такие социально значимые, как лекарства, тарифы на услуги, пенсии граждан, выражаются в рублях и копейках.

Темы: Центробанк РФ
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Комментарии читателей
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13.05.2019, 14:18
Гость: Сергей Дмитриевич

Все это уже было при Ельцине-мелочи не было, самая мелкая бумажка 100 руб, а доллар стоил 5000 руб. Под мудрым руководством тандема идем по двадцатилетнему кругу-от нищеты ельцинской к нищете путинской, от ельцинского дефолта к путинской девальвации.
13.05.2019, 13:07
Гость: ----

Это..., самое..., так укрепился рубль, что копеечки стали не нужны, слишком они копеечки дорогими при производстве получаются, а в убыток себе работать, это только у основной массы населения РФ получается.
Как ни работай - в итоге одни убытки...
" Украли у нищего копеечку..." изверги !
13.05.2019, 12:53
Гость: именно что,

многие их собирают в бутылки и используют эквивалентом больших денег в настольных играх. расплачиваться ими неудобно даже в сетях, особенно, если позади очередь.
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