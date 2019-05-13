Банк России перестал чеканить монеты номиналом меньше рубля

10:31

Центробанк РФ перестал чеканить монеты номиналом ниже 1 рубля с 2018 года, пишет газета "Известия".

По данным издания, с 2012 года Центробанк перестал чеканить монеты достоинством в 1 и 5 копеек. Глава Ассоциации банков России Георгий Лунтовский неоднократно заявлял, что производство мелочи ниже 1 рубля убыточно.

При этом отмечается, что в обороте у населения находится достаточное количество монет, чтобы обеспечивать наличные платежи. Так в 2018 году в обращении находились монеты достоинством в 1 коп на сумму 72,8 млн, 5 коп - на 288,5 млн, на 10 коп - 2,5 млрд, 50 коп - 3,6 млрд рублей.

Отмечается, что большая часть мелочи просто оседает на руках граждан и не возвращается в оборот. В связи с этим Банк России рекомендует кредитным организациям проводить работу с клиентами по сдаче монет в кассы. По оценкам специалистов на руках у населения может находиться сумма мелкими монетами порядка 5 млрд рублей. При этом люди, складируя мелочь дома, извлекают из личного оборота значительные суммы.

При этом ЦБ не собирается отказываться от обращения мелких денег. В частности, это связано с тем, что цены на товары, в том числе такие социально значимые, как лекарства, тарифы на услуги, пенсии граждан, выражаются в рублях и копейках.