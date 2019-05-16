Песков назвал действия полиции в Екатеринбурге ответом на провокацию

14:04

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что действия сотрудников силовых структур на протестной акции против строительства храма в Екатеринбурге являются реакцией на провокацию, пишет "Интерфакс".

Отвечая на вопрос, насколько были оправданы силовые действия властей в Екатеринбурге, Песков сказал: "Сценарий всегда оправдан, когда речь идет о провокации. В Екатеринбурге не обошлось без тех, кто провоцирует ситуацию, различных проявлений непозволительного поведения, что и вызвало соответствующие действия силовых ведомств".

Вместе с тем, по его словам, в Екатеринбурге "идет разъяснительная работа, продолжается диалог с теми, кто хочет этот диалог вести". "Будем надеяться, что этот диалог продолжится, и в ходе него будут даны все необходимые разъяснения", - заключил Песков, добавив, что информация о том, что планирующееся строительство храма Святой Великомученицы Екатерины на Октябрьской площади Екатеринбурга является частью плана по застройке сквера, не соответствует действительности.

"Очень много ложной информации появляется. Я связывался с планируемым застройщиком. Информация о том, что храм является лишь составной частью большого плана застройки и что там предусмотрены еще другие здания и центры, не соответствует действительности", - заявил он.

Решение построить собор Святой Великомученицы Екатерины на Октябрьской площади Екатеринбурга, где в настоящее время находится сквер, было принято в сентябре 2018 года. Часть жителей города высказывались против этого. Инициативная группа подавала в избирком заявку на проведение референдума о строительстве храма, однако получила отказ.

13 мая в сквере появился забор, ограждающий место будущей стройки. В этот же день жители Екатеринбурга собрались на первую акцию протеста, которая началась вечером и длилась до утра.

14 мая в сквере на Октябрьской площади прошла вторая несанкционированная акция против строительства храма. На месте дежурили сотрудники полиции, Росгвардии и ОМОНа. 26 человек были задержаны, трех пострадавших госпитализировали.

Акция протеста состоялась и в среду 15 мая, на ней также прошли задержания.