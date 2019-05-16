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Мэр Екатеринбурга заявил о приостановке строительства храма

21:47 16.05.2019
Беспорядки на месте строительстве храма. Стоп-кадр с видео «Вечерние ведомости»
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Глава Екатеринбурга Александр Высокинский заявил, что работы по строительству храма на месте сквера остановлены до подведения результатов опроса горожан.

"Стройку на сегодня мы уже остановили. По поводу референдума и стройки мы с вами проговорили, что стройка будет ждать. Пока не будет принято решение по поиску общественного мнения", — приводит его слова РИА Новости.

Глава города уточнил, что планируется опросить более тысячи человек. После этого диалог с жителями города продолжится, пообещал он.

Ранее Владимир Путин предложил опросить горожан, как они относятся к строительству храма на месте одного из скверов. Власти города пообещали начать опрос в ближайшее время, а подвести итоги к концу следующей недели.

Первые протесты против строительства храма на месте сквера прошли в понедельник. Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев сообщил, что "люди конфликтовали с охраной площадки, уронили ограждение, отказывались уходить и требовали сохранить сквер". 

Во вторник вечером прошла вторая акция против строительства храма. По данным областного главка МВД, протоколы о мелком хулиганстве составлены в отношении 26 участников протестов, еще трое активистов привлечены к ответственности за нарушение правил дорожного движения.

В среду прошла третья акция протеста, на которой были задержаны, по данным областного главка МВД, 70 человек.

Темы: Екатеринбург
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Комментарии читателей
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17.05.2019, 00:00
Гость: Ужи на сковородке

завиляли подпалёнными хвостами.
16.05.2019, 22:32
Гость: Как интересно то

Получается с точки зрения права и морали, что начали строительство без согласия народа, носителя государственности и содержателя власти и привлекли к ответственности незаконно массу этого народа! А значит их всех надо освободить от наложенного наказания и привлечь к ответственности виновных с другой стороны, начавших незаконное строительство, незаконно применявших силу, незаконно привлекших к ответственности, начиная с первого губернского лица дабы впредь не самовольничали. Или это всё останется за кадром? Ведь по смыслу заявления президента получается что начали делать всё НЕЗАКОННО. А куда будет посмотреть прокуратура и генпрокурор или для них заявление президента не указ?
16.05.2019, 22:28
Гость: Спок и малыш

я за сквер! Хватит мракобесия!
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