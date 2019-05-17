В наркоскандал попал депутат Резник, но в полиции за «косяки» ответила его жена

18:15

Максим Резник стал «героем» наркоскандала после первомайской демонстрации

Депутат питерского ЗакСа Максим Резник явился на допрос в 34-е отделение полиции. Горе-парламентария сопровождает супруга Ксения Казарина, которая дает объяснения по делу о наркотиках. Самого Резника не допрашивают из-за депутатской неприкосновенности.

Фото с сайта news-r.ru

Ранее журналисты Федерального агентства новостей передали правоохранительным органам для проведения экспертизы кожаную куртку, которую выкупили у жены Резника на сервисе Авито. Анализ показал наличие наркотических веществ на верхней одежде, в которой депутата неоднократно видели в публичных местах.

Максим Резник стал «героем» наркоскандала после первомайской демонстрации, во время которой он вел себя неадекватно, провоцировал правоохранительные органы. За свое вызывающее поведение парламентарий был задержан полицией, а после профилактической беседы отпущен. По мнению окружающих, на мероприятиях 1 мая депутат явно находился в состоянии наркотического опьянения.

Вскоре после этих событий, в редакцию издания «Невские новости» передали видео, на кадрах которого Резник на общем балконе жилого дома раскуривает «косяк» предположительно с марихуаной. Затем СМИ распространили видеоролики, записанные во время поездки депутата в Чехию на майские праздники. На кадрах из Праги отчетливо видно, как Резник с женой курят из трубочки для гашиша.

Поведение депутата возмутило питерскую общественность, представители которой составили петицию в адрес главы ЗакСа Вячеслава Макарова. Петербуржцы заявляют, что депутатам-наркоманам не место в городском парламенте, и требуют, чтобы Резник прошел тест на наркотики. Спикер пообещал разобраться в ситуации с депутатом-травокуром.

