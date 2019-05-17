]]> ]]>
Главная В России Новости

В России впервые с 1974 года создадут новый патрон для снайперского оружия

09:10 17.05.2019
Фото с сайта bulletbouquets.com
Материалы по теме:

Центральный научно-исследовательский институт точного машиностроения (ЦНИИточмаш, входит в "Ростех") создает новый патрон в калибре .338 Lapua Magnum, пишет РИА Новости со ссылкой на заявление гендиректора учреждения Альберта Бакова.

"Сейчас мы делаем новый патрон .338 Lapua Magnum (специальный снайперский патрон для стрельбы на большие дистанции, сейчас используется также охотниками и стрелками-спортсменами), чего фактически у нас в стране не было с 1974 года, так как конкретной задачи по созданию новых патронов не ставилось", - сказал Баков.

По словам Бакова, для выполнения этой задачи необходимо создать оборудование для производства, создать пороха, капсюли и так далее. "Кроме того, есть задача поработать с патроном 7,62х39 мм. Посмотрим, как можно его улучшить", - добавил он.

Ранее главный конструктор боевой экипировки ЦНИИточмаш Игорь Некрасов сообщил, что два новых патрона калибра 5,45 мм повышенного бронепробития и кучности созданы в рамках опытно-конструкторской работы "Ратник".

По его словам, институт также завершил опытно-конструкторскую работу "Аверс", которая предполагала создание новых патронов калибра 12,7 мм, способных поджигать тяжелые виды топлива.

По словам Бакова институт также создает новую штурмовую винтовку. "Обсуждаем с конструкторами различные варианты. На мой взгляд, каждое поколение должно что-то оставить после себя. Мы за последние годы немного провалили создание новой штурмовой винтовки. Это не значит, что мы создаем замену автомату Калашникова, но инициативно будем "рисовать" и моделировать новую штурмовую винтовку", - сказал он.

По его словам, конструкторы после "Удава" (новый пистолет для российской армии) получили "некий драйв" и уже "достаточно далеко" продвинулись в своих идеях и наработках.

Темы: Россия, Военные технологии, Технологии и решения
Сообщить об ошибке на info@corp.km.ru
Комментарии читателей
Оставить комментарий
17.05.2019, 18:22
Гость: Остап

Если не ошибаюсь, в таких патронах используется точеная пуля, а не штампованная. Это сильно удорожает боеприпас.
17.05.2019, 18:19
Гость: Остап

Стволы. Проблема со стволами.
17.05.2019, 18:17
Гость: Такие дела

ТОП-10 самых дальних результативных выстрелов снайперов в условиях боевых действий. Советских-российских снайперов там нет вообще. На первом месте — непревзойденный (пока) рекорд британца Крэйга Харрисона. Во время Афганского конфликта в ноябре 2009 года он сделал свой лучший двойной выстрел на дальность 2707 ярдов(2475 метров). Поражение цели зафиксировано документально — два пулеметчика Талибана были убиты последовательно. Этот рекорд делает Харрисона лучшим снайпером всех времен.
Все комментарии (21)
]]>
]]>

xProduct()

]]>
Загрузка...
]]>
]]>]]>
© ООО «КМ онлайн», 1999-2019 О проекте ·Все проекты ·Выходные данные ·Контакты ·Реклама
]]>
]]> 		Сетевое издание KM.RU. Свидетельство о регистрации Эл № ФС 77 – 41842.
Мнения авторов опубликованных материалов могут не совпадать с позицией редакции.
При полном или частичном использовании редакционных материалов активная, индексируемая гиперссылка на km.ru обязательна!
Мультипортал KM.RU: актуальные новости, авторские материалы, блоги и комментарии, фото- и видеорепортажи, почта, энциклопедии, погода, доллар, евро, рефераты, телепрограмма, развлечения.
Карта сайта
Если Вы хотите дать нам совет, как улучшить сайт, это можно сделать здесь.