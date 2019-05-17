В России впервые с 1974 года создадут новый патрон для снайперского оружия

09:10

Центральный научно-исследовательский институт точного машиностроения (ЦНИИточмаш, входит в "Ростех") создает новый патрон в калибре .338 Lapua Magnum, пишет РИА Новости со ссылкой на заявление гендиректора учреждения Альберта Бакова.

"Сейчас мы делаем новый патрон .338 Lapua Magnum (специальный снайперский патрон для стрельбы на большие дистанции, сейчас используется также охотниками и стрелками-спортсменами), чего фактически у нас в стране не было с 1974 года, так как конкретной задачи по созданию новых патронов не ставилось", - сказал Баков.

По словам Бакова, для выполнения этой задачи необходимо создать оборудование для производства, создать пороха, капсюли и так далее. "Кроме того, есть задача поработать с патроном 7,62х39 мм. Посмотрим, как можно его улучшить", - добавил он.

Ранее главный конструктор боевой экипировки ЦНИИточмаш Игорь Некрасов сообщил, что два новых патрона калибра 5,45 мм повышенного бронепробития и кучности созданы в рамках опытно-конструкторской работы "Ратник".

По его словам, институт также завершил опытно-конструкторскую работу "Аверс", которая предполагала создание новых патронов калибра 12,7 мм, способных поджигать тяжелые виды топлива.

По словам Бакова институт также создает новую штурмовую винтовку. "Обсуждаем с конструкторами различные варианты. На мой взгляд, каждое поколение должно что-то оставить после себя. Мы за последние годы немного провалили создание новой штурмовой винтовки. Это не значит, что мы создаем замену автомату Калашникова, но инициативно будем "рисовать" и моделировать новую штурмовую винтовку", - сказал он.

По его словам, конструкторы после "Удава" (новый пистолет для российской армии) получили "некий драйв" и уже "достаточно далеко" продвинулись в своих идеях и наработках.