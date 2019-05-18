Депутат Валерий Рашкин объяснил, в чем подвох электронных выборов

14:59

Предстоят выборы, и им надо, чтобы «Единая Россия» имела большинство, считает представитель фракции КПРФ в Госдуме. ВИДЕО

Представитель фракции КПРФ в Госдуме Валерий Рашкин обратился к журналистам по поводу одного из самых знаковых сейчас законопроектов – об электронном голосовании. Законопроект уже рассматривается в Госдуме, в Мосгордуме, в ЦИК и в Московской городской ИК. Работа по нему идет полным ходом.

Стоп-кадр из видео

«Авторитет ЕР резко упал, как и президента Путина в том числе, а в сентябре предстоят выборы – и властям надо, чтобы депутаты от ЕР опять имели большинство в Московской городской Думе, – сказал Рашкин. – И это претворяется теперь через закон об электронном голосовании, который нарушает и Конституцию РФ, и нормы ратифицированных Россией международных Законов о проведении выборов».

Рашкин объяснил, какие именно нарушения таит в себе этот закон о выборах через Интернет, с домашнего компьютера:

«Первое. Электронная система не позволяет сохранить тайну, потому что там нет кабин для тайного голосования…»

На деле это означает, что какой-либо руководитель бюджетного учреждения с легкостью принудит своих работников голосовать в его присутствии. И стоя у них за спиной, будет добиваться «ста процентов за кандидата Иванова», как это до сих пор практикуется во многих войсковых частях.

«Второе. Нарушается процедура наблюдения за списками избирателей, потому что эти списки в электронном виде уже невозможно проконтролировать». Значит, члены избирательной комиссии и наблюдатели как бы выпадут из процесса выборов. Зато в него включатся хакеры, которым по зубам создать любые списки – и спрятать концы в воду.

«Третье, не будет возможности обжаловать в судебном порядке результаты голосования. Они будут выведены на монитор – и всё. Бумажный протокол не составляется, материалов, которые можно будет представить суду – нет. Возможности обжаловать результат из-за фальсификаций на выборах отсутствует в принципе!»

Резюмируя сказанное, Рашкин поведал представителям СМИ, что лично он уже сделал и собирается сделать в плане противодействия этому недопустимому, на его взгляд, закону:

«Учитывая, что в Госдуме нас слушают, но не слышат, я как гражданин подал иск в Верховный суд на то, что нарушаются основополагающие нормы проведении выборов. Верховный суд обязан запретить дальнейшее рассмотрение этого беззакония, а это беззаконие. Я называю это «воры в законе». Они по своим законам живут и говорят: мы воруем по закону, убиваем по закону. Вот этот закон позволяет фальсифицировать выборы, но по закону. Если Верховный суд нас не поддержит, будем обращаться в Страсбургский международный суд».

Тем же, кто поспешит записать Рашкина в ретрограды по факту его выступления против «электронных выборов» – из-за нежелания идти в ногу со временем, - можно задать такой вопрос. А почему тогда в большинстве стран Европы, ушедших далеко от нас по всякой электронике и законопослушанию, отказываются сейчас от электронного голосования?

Не потому ли, что оно таит в себе слишком опасный даже для далеких от выборных мухлежей демократий соблазн – путем нажатия нескольких клавиш на компьютере решить исход голосований?

Ну, а при нашей тяге к выборным подлогам, как на оскандалившихся на всю страну прошлогодних выборах губернатора Приморья, такую клавишу только дай! Будут жать ее обеими руками, за уши не оторвать!

Автор: Николай Юренев