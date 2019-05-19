Прокуратура проверит инцидент с SSJ-100, прервавшим взлет в Ульяновске

11:56

Ульяновская транспортная прокуратура проведет проверку инцидента с самолетом "Аэрофлота" Sukhoi Superjet 100, который накануне по техническим причинам вернулся в аэропорт Ульяновска, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Приволжской транспортной прокуратуры.

18 мая Sukhoi Superjet 100, который должен был следовать из Ульяновска в Москву (Шереметьево) в 17:20 (16:20 мск), вернулся в аэропорт вылета по техническим причинам. По словам генерального директора аэропорта Сергея Наконечного, на борту сработала сигнализация, и экипаж был вынужден прервать взлет.

По словам старшего помощника Приволжского транспортного прокурора по взаимодействию со СМИ Майи Ивановой, самолет не вылетел из-за проблем с гидростатической системы.

Утром в воскресенье 84 пассажира, включая одного ребенка, вылетели в Москву на резервном самолете Airbus A320, они уже прибыли в столицу.