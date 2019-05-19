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Прокуратура проверит инцидент с SSJ-100, прервавшим взлет в Ульяновске

11:56 19.05.2019
Фото с сайта airlines-inform.ru
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Ульяновская транспортная прокуратура проведет проверку инцидента с самолетом "Аэрофлота" Sukhoi Superjet 100, который накануне по техническим причинам вернулся в аэропорт Ульяновска, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Приволжской транспортной прокуратуры.

18 мая Sukhoi Superjet 100, который должен был следовать из Ульяновска в Москву (Шереметьево) в 17:20 (16:20 мск), вернулся в аэропорт вылета по техническим причинам. По словам генерального директора аэропорта Сергея Наконечного, на борту сработала сигнализация, и экипаж был вынужден прервать взлет. 

По словам старшего помощника Приволжского транспортного прокурора по взаимодействию со СМИ Майи Ивановой, самолет не вылетел из-за проблем с гидростатической системы.

Утром в воскресенье 84 пассажира, включая одного ребенка, вылетели в Москву на резервном самолете Airbus A320, они уже прибыли в столицу. 

Темы: Борьба за безопасность авиасообщения в России, Аэрофлот
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Комментарии читателей
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19.05.2019, 20:49
Гость: ВВВ

Вы в каком "полку" служите?
19.05.2019, 20:48
Гость: ВВВ

Опять молния в углеволоконные крылья вдарила?
19.05.2019, 20:46
Гость: Ник16

Хоть не особо жалую Мтатвиенко, но она правильно проговорилась - дерьмо построили.
Действительно, ероплан представляет собой сборную солянку узлов и блоков разных забугровских производителей и они плохо согласуются между собой по тем или иным сигналам входа/выхода, а потому этот ероплан потенциально ненадёжен. Просто Пагосян профан в этих вопросах и не представлял принципы конструирования сложных технических систем. Понятие комплексирование ему неизвестно. Он думал, в силу своей безграмотности, что накупим за рубежом разные системы, блоки и устройства, скрутим винтики, гаечки, провода, разъёмы и полетит - ан нет, не полетит, в результате чего мы имеем на выходе ненадёжный авиационный комплекс.
Я не исключаю вероятности того, что в зарубежной части электронного оборудования самолёта были заложены закладки, приводящие к выходу из строя самолёта по внешней команде. Западные "партнёры" большие специалисты в этих вопросах.
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