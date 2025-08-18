FT: Украина готова на компромисс по линии фронта без вывода ВСУ из Донбасса

13:10 18.08.2025

Президент Украины Владимир Зеленский готов к заморозке текущей линии фронта, но не согласен выводить ВСУ из Донбасса. Он обсудит это на встрече с американским коллегой Дональдом Трампом вечером 18 августа. Об этом сообщает Financial Times со ссылкой на высокопоставленного украинского чиновника.

По его словам, цель Зеленского на переговорах в Белом доме — «продуктивный процесс мирного урегулирования без принуждения Украины к совершению невозможных шагов, таких как выведение войск». С этой целью он готов пойти на компромисс, который бы приняли украинцы, пишет «Коммерсант».

По информации СМИ, требование вывести ВСУ из Донбасса выдвинул президент России Владимир Путин во время саммита на Аляске. В обмен Россия готова заморозить линию фронта. Украинский президент в разговоре с Трампом отклонил это предложение, сообщало Reuters.

Согласно расписанию президента США, встреча с Владимиром Зеленским начнется в 20:15 мск. Затем запланированы переговоры с участием глав европейских стран — Великобритании, Франции, Италии и Германии. Во встрече также примут участие вице-президент США Джей Ди Вэнс, генсек НАТО Марк Рютте и глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.