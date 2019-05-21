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В Москве закрыли три станции метро из-за застрявшего в тоннеле поезда

20:55 21.05.2019
© KM.RU, Алексей Белкин
© KM.RU, Алексей Белкин
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В Москве станции «Петровский парк», «Шелепиха» и «Савеловская» Большой кольцевой линии закрыты для входа пассажиров, сообщила пресс-служба метрополитена.

Причиной закрытия станций стал поезд, сломавшийся в тоннеле. Попытка его отбуксировать не привела к успеху, из-за чего движение по участку Солнцевской и Большой кольцевой линий от «Парка победы» до «Савеловской» было приостановлено.

Сейчас в тоннеле находятся три поезда. Угрозы безопасности пассажиров нет, подчеркнули в пресс-службе метрополитена.

В трех поездах, застрявших в тоннеле метро на Большой кольцевой линии, находятся более тысячи человек. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.

По словам источника, в 20:20 к одному из составов подогнали исправный поезд, через который пассажиры будут отправлены на близлежащую станцию. Позже по такой же схеме будут эвакуированы и пассажиры из других двух поездов.

Темы: Москва, Метро в России, Общественный транспорт в России, ГУП «Московский метрополитен»
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