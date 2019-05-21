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Силовики задержали замгубернатора Ростовской области

11:14 21.05.2019
Фото с сайта pixabay.com
Фото с сайта pixabay.com
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Сотрудники правоохранительных органов Ростова 21 мая задержали замгубернатора области Сергея Сидаша. Он курирует вопросы ЖКХ и строительства, сообщил Anticorr.media источник, знакомый с ситуацией.

Задержание чиновника также подтвердил Telegram-канал Rostov_com. Известно, что перед задержанием обыски прошли в рабочем кабинете и дома у замгубернатора. Идет выемка ценностей и документов.

По данным СМИ, в отношении Сергея Сидаша возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 286 УК РФ «Превышение должностных полномочий с причинением тяжких последствий».

Ранее оперативники задержали экс-министра строительства Ростовской области Николая Безуглова. Фигурантом этого же уголовного дела является руководитель областной службы заказчика Сергей Мищенко. Они оба арестованы. Отмечается, что Сидаш указал Безуглову провести торги без необходимых корректировок проекта для строительства инфраструктуры стадиона в Ростове-на-Дону к ЧМ-2018.

Темы: Ростов-на-Дону, Преступления чиновников и государственных служащих в России, Бюрократия и чиновничество в России, Расследования в России
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Комментарии читателей
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21.05.2019, 13:48
Гость: Всех! -это катастрофа

Сумасшедший ты,однако.Вся Россия в прах пойдёт.Даже любая бабка тебе скажет,что если бы она была президентом,то обеспечила бы всех своих родственников.А ты думаешь губернатор или мэр думает по-иному?Думаю,он думает,как и каждая баба Нюра.Они все так думают и действуют,как возомнившие из себя мини-президенты.Все они вместе с бабой Нюрой минимагнитики большого магнита.В опалу будут попадать те,лояльность которых к сердцевине магнита минимальна и авторитет воздействия на народ нулевой.А как можно приучить к лояльности?Как на каждого чиновника надеть "трусы верности"?
"Усыпить.—Угу.—Оглушить.Ну,в общем,с бесчувственного тела.Наконец, с трупа!—Угу С чьего трупа?!—Ну,я уверен,что до этого не дойдёт!"-это всё из фильма!Это не их(большевиков) методы!Достаточно найти человека,выработавшего свой ресурс,дискредитирующего власть,или неисправимого болтуна и устроить показательное усыпление(Чуркин,Лесин)или показательное судилище(Улюкаев и др.ответственные лица)и будьте уверены,что чиновники сами наденут на себя "пояса лояльности".Это настолько не ново,как и сама Московия(нелояльный здесь и вовсе царь Павел),а как частный классический случай в новой истории,когда "строитель коммунизма" Сталин в успешной стране с идеальным народом,строя коммунизм в полном окружении врагов и поплевывая на это окружение с высот кремля,грохнул своего бывшего соратника Троцкого.Львы и те у большевиков страдали,а вы хотите,чтоб какой то назначенец вышел сухим из воды.Но есть и особо юркие.Аман Тулеев-раз...
21.05.2019, 11:59
Гость: Моня

В Ростеве-на-Дону сожгли целый жилой квартал, чтобы отдать лакомую землю застройщикам. Все в городе об этом знают - почитайте форумы. Уж не с этим ли связано задержание?
21.05.2019, 11:53
Гость: Ray Bloom

Надо бы всех.
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