Силовики задержали замгубернатора Ростовской области

11:14

Сотрудники правоохранительных органов Ростова 21 мая задержали замгубернатора области Сергея Сидаша. Он курирует вопросы ЖКХ и строительства, сообщил Anticorr.media источник, знакомый с ситуацией.

Задержание чиновника также подтвердил Telegram-канал Rostov_com. Известно, что перед задержанием обыски прошли в рабочем кабинете и дома у замгубернатора. Идет выемка ценностей и документов.

По данным СМИ, в отношении Сергея Сидаша возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 286 УК РФ «Превышение должностных полномочий с причинением тяжких последствий».

Ранее оперативники задержали экс-министра строительства Ростовской области Николая Безуглова. Фигурантом этого же уголовного дела является руководитель областной службы заказчика Сергей Мищенко. Они оба арестованы. Отмечается, что Сидаш указал Безуглову провести торги без необходимых корректировок проекта для строительства инфраструктуры стадиона в Ростове-на-Дону к ЧМ-2018.