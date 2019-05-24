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Суд досрочно освободил бывшего замглавы московского СК Дениса Никандрова

16:11 24.05.2019
© KM.RU, Филипп Киреев
© KM.RU, Филипп Киреев
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Тагилстроевский районный суд Нижнего Тагила удовлетворил ходатайство об условно-досрочном освобождении бывшего замглавы Следственного комитета по Москве Дениса Никандрова, осужденного за получение взятки. Об этом сообщает «Московский комсомолец» со ссылкой на представителя суда.

В материалах на сайте суда сообщается, что ходатайство Никандрова было рассмотрено утром 24 мая. В пресс-службе суда подтвердили «Интерфаксу», что ходатайство удовлетворено.

Представитель суда сказал ТАСС, что прокурор не возражал против досрочного освобождения Никандрова. В исправительной колонии № 13 в Нижнем Тагиле дали положительную характеристику на Никандрова.

Никандров выйдет на свободу после того, как решение суда вступит в силу.

Денис Никандров — бывший первый заместитель главы московского управления Следственного комитета. Его обвиняли в получении взяток от криминального авторитета Захария Калашова (Шакро Молодого).

В августе 2018 года Мосгорсуд приговорил Дениса Никандрова к 5,5 года лишения свободы. В октябре Верховный суд пересчитал срок наказания Никандрова по закону, который приравнивает день в СИЗО к полутора дням в колонии.

Темы: Расследование преступлений в России, Расследования в России
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Комментарии читателей
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24.05.2019, 20:43
Гость: в свете указа о защите ЧиД чиновников

Всё путём , вот жаль не подгодал освободиться к награждению. Кстати а за учвстия в Б.Д. один день к скольким приравнивается?
24.05.2019, 20:43
Гость: Лепота!

Рад, очень рад! И орден ему! "За мужество!" Сс...!
24.05.2019, 20:14
Гость: Как трудно жЫть без Бэнтли

Ну и нахрена сажали? Отдохнул чел от дел «праведных»? Нууу, тогда можно по новой, ибо слуга государев, а следовательно близкий и родной государю по убеждениям элемент, хоть и жулик. Голосуем за царя и не ходим на выборы дальше.
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