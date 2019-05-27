Ярославские власти заставляют жителей платить за детские площадки

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Жители Ярославля могут лишиться детских и спортивных площадок. Как пишет издание "Настоящее время", власти города поставили жителям ультиматум: или люди начинают платить за детское и спортивное оборудование во дворах, или же оно будет снесено.

До недавнего времени детские и спортивные площадки во дворах были собтвенностью города, соответственно их содержанием также занимались городские власти. Но не ак давно в мэрии решили передать эти объекты управляющим компаниям и выпустили постановление: все оборудование во дворах является общим имуществом дома. А потому и платить за его содержание должны собственники.

"Если мы посмотрим на договоры, которые жители заключают с управляющими компаниями, то там перечисляется состав общего имущества. И к нему относятся придомовая территория с элементами благоустройства и озеленения. Эта фраза невыдуманная, она из 36 ст. ЖК, – приводит издание слова первого заместилеля директора департамента городского хозяйства мэрии Ярославля Наталья Шетнева. – Поэтому на сегодняшнем этапе мы говорим: раз у нас детский городок на придомовой территории, то в соответствии с нормами законодательства они уже относятся к общему имуществу".

Передачу площадок управляющим компаниям формально еще не завершили, но по данным издания, плату с жильцов взимают уже второй год – с января 2018-го. Все по Жилищному кодексу, говорят власти. Начать решили с почти незаметных сумм – 26 копеек с квадратного метра. То есть на среднюю квартиру 10 рублей. Но платят за горки, качели, турники все: и бездетные, и пенсионеры, и совсем неспортивные жители. Годовое содержание самого скромного детского городка, оценили чиновники, стоит 30 тысяч рублей.

Те жители, которые откажутся платить, площадок лишатся, говорят в мэрии. И новые объекты будут устанавливать только там, где жители подтвердят, что готовы их содержать. Правда, на что потратили деньги, которые уже собрали с ярославцев, местные власти не говорят. Спрос с управляющих компаний, отвечают в мэрии.

"Если жители не дадут согласие на обслуживание детского оборудования на придомовой территории, оно будет демонтировано. Впоследствии его установят по заявкам собственников из других домов", — цитирует издание "Яркуб" пресс-службу городской администрации.

По последним данным, чиновники проверили 600 детских площадок в районах, оценили их состояние. "Как оказалось, большинству из них требуется проведение ремонтных работ", — указали власти.

"Яркуб" напоминает, что в 2017 году мэрия Ярославля решила передать детские и спортивные площадки, а также скамейки и урны в собственность горожан. Идея вызвала много вопросов как со стороны горожан и депутатов, так и с позиции прокуратуры. В итоге экс-мэр Владимир Слепцов объявил, что власти отказались от введения платы. Мэр Владимир Волков вернулся к вопросу, намереваясь завершить приостановленную Слепцовым инициативу.