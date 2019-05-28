Фейковая россиянка на вилле на Ибице

Видеозапись, стоившая Австрии правительства и повлиявшая на выборы в Европарламент, оказалась специально подстроенной провокацией

В ходе которой нарушили закон не зафиксированные на ней люди, а организаторы самого спектакля. Но кого это теперь волнует?



Стоп-кадр из видео в YouTube

Австрийское издание Kronen Zeitung сообщило о том, что видеозапись с участием лидера партии «Свобода» Хайнца-Кристиана Штрахе, обнародование которой привело к развалу в Австрии парламентской коалиции и отставке правительства, была результатом обычной провокации.

Спектакль организовали четыре человека: адвокат, детектив и два специалиста в области промышленной безопасности. Они получили доступ к личной информации Штрахе от одного из его охранников и смогли подготовить сложнейшую видеоловушку.

Рассказы прессы о том, что организаторами провокации двигали личные мотивы вроде «мести» Штрахе за его правую политику, рассчитаны, естественно, на полных идиотов. Истинного заказчика не называют. Но откуда ветер дует, догадаться на самом деле совсем несложно.

Напомним, 17 мая ведущие СМИ Германии Suddeutsche Zeitung и der Spiegel опубликовали материалы, основанные на видеозаписи, сделанной на одной из вилл острова Ибица. На этом видео было зафиксировано общение лидера партии «Свобода» Хайнца-Кристиана Штрахе с некоей молодой женщиной, отрекомендовавшейся ему «Аленой Макаровой, племянницей российского олигарха, заинтересованной в инвестициях в Австрию».

Изначально обсуждать инвестиции и политику Штрахе с девушкой не собирался. «Россиянка» якобы собиралась купить земельный участок, принадлежавший семье помощника Штрахе Йоханна Гуденуса. Это и послужило поводом для встречи Гуденуса, его жены и эффектной блондинки в черном дизайнерском платье, к которой присоединился и Штрахе.

Но по ходу общения участники беседы выпили водки с газировкой, и Штрахе захотелось произвести впечатление на новую знакомую. Он начал рассказывать о своем политическом влиянии, предлагать девушке купить пакет акций таблоида Kronen Zeitung и поучаствовать в государственных строительных тендерах. Между делом он заметил, что видит Австрию в союзе со странами не Западной, а Восточной Европы, где «еще есть нормальные люди».

Разговор продолжался семь часов, в прессу попала только его небольшая часть. Нужно понимать – наиболее «компрометирующая».

Штрахе не требовал взяток и не обещал своей собеседнице противоправных преференций. На тот момент он не являлся даже вице-канцлером. И ничего противоправного не совершил.

Судя по всему, общение между Штрахе и блондинкой не имело даже продолжения – ни интимного, ни какого-либо еще.

Своим социальным статусом или какими-либо еще достижениями каждый день во всем мире перед лицами противоположного пола бравируют миллионы людей. Однако для представителей европейских неолибералов, очень неуверенно чувствовавших себя перед последними выборами в Европарламент, ситуация оказалась спасительной – они умудрились сделать из мухи слона и взбудоражить общественность.

По информации СМИ, «россиянкой» и «племянницей олигарха» оказалась боснийская студентка, хорошо владеющая несколькими языками, включая русский. Ее внешность специально подобрали таким образом, чтобы она понравилась Штрахе и ему захотелось быть с ней максимально откровенным.

За каждый день участия в провокации ей платили по 6000 – 7000 евро, что по меркам небогатой Боснии является просто баснословной суммой. Всего на спектакль, по информации СМИ, было потрачено около 400 тыс. евро. Затем видео было якобы выкуплено за 600 тыс. некоей коммерческой компанией и частично передано в немецкую прессу.

Итог от его обнародования оказался просто ошеломляющим. Штрахе, партия которого, набрав в 2017 году 26,5%, входила в парламентскую коалицию, подал в отставку с постав вице-канцлера. Вслед за этим парламент впервые в истории по инициативе оппозиции выразил недоверие всему правительству Себастиана Курца.

«Свобода» вместе с социал-демократами проголосовала за отставку своих вчерашних партнеров по коалиции (Курц представляет «Австрийскую народную партию»). Президент отставку правительства поддержал. Теперь Австрии предстоит потратить много миллионов на новые выборы...

Однако главной целью провокации был явно не австрийский парламент. Если бы речь шла только о нем, то видео было бы обнародовано в 2017-ом и «отгрызло бы» часть электората у «Свободы» еще тогда. Но обнародование произошло прямо перед выборами в Европарламент, да еще и в Германии. Похоже, что удар был нанесен сразу по всему правоконсервативному евроскептическому спектру политических сил, который западные неолибералы называют «друзьями Путина».

Насколько результативным оказался удар в общеевропейских масштабах – сказать сложно. Однако результат «Свободы» на выборах в ЕП в Австрии ухудшился, по сравнению с парламентской компанией 2017-го, примерно на треть – до 17%.

В целом же, несмотря на чернейшую пиар-кампанию, консерваторы-евроскептики уверенно усиливают присутствие в Европейском парламенте.

Правоцентристская и неолиберальная Европейская народная партия провела в этот раз в ЕП 178 депутатов (против 216-ти в 2014-ом), их действующие коалиционные партнеры - «Социалисты и демократы» - 152 (против 191). Старая коалиция самостоятельно больше не сможет сформировать большинство в ЕП, и вынуждена будет искать «внешней поддержки». Скорее всего, у либералов из ALDE, включая французских сторонников Макрона. Во Франции они проиграли выборы симпатикам Марин Ле Пен, но своими голосами могут спасти «проевропейское» большинство в ЕП.

Правые консерваторы смогли взять в этот раз более 100 мандатов. «Европа за свободу и прямую демократию», включая немецкую «Альтернативу для Германии», получила предварительно 53 места, «Группа Европы наций и свободы» - 55. Остальные кресла в общеевропейском парламенте достались левым, зеленым и нескольким «внефракционным» депутатам.

Неолибералы обвиняют правых во всех смертных грехах, технично «забывая» о том, что те являются просто выразителями воли миллионов реальных людей. Агитировать за себя консерваторам, в отличие от неолибералов различных оттенков, практически не нужно. Самая лучшая реклама за них – это новости в СМИ.

За них идут голосовать люди, детей которых заставляют проходить «курсы гомосексуализма» в школе. Которым запрещают носить крестики. Которые читают в прессе о «кельнском изнасиловании» и о совращении «бедными мигрантами» маленьких мальчиков в австрийских бассейнах. Которые хотят, чтобы их дети имели право читать «нетолерантную» «Спящую красавицу» и «Красную шапочку», изымаемых сегодня из европейских школ по требованию феминисток.

Постепенно люди понимают, что именно правые являются выразителями истинных демократических идеалов, а неолибералы пытаются установить тоталитарную диктатуру. Причем быстрее всего рейтинг консерваторов растет в крупнейших странах ЕС, являющихся его «хребтом» и главным кошельком: в Италии (где они одержали уверенную победу), во Франции, Германии и Австрии.

Но неолибералы, из-за спины которых торчат уши транснациональных корпораций, без боя не сдадутся. Для них слишком много поставлено на кон. И если сейчас они ради продолжения оккупации Европы идут на мерзкие провокации вроде австрийской (подобные вторжения в частную жизнь, согласно европейским законам, являются противоправными), то еще через несколько лет вполне могут оказаться морально готовы спровоцировать масштабное гражданское противостояние.

Для этого вполне могут сгодиться армии мигрантов, которые сегодня воспитываются в атмосфере ненависти к консерваторам, желающих лишить маргинальную часть приезжих бесплатных подачек в виде социальных пособий и прочих подобных «радостей жизни»...