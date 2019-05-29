"Чайка связал катастрофу Superjet с серьезными проблемами в авиаотрасли"

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Смертельная катастрофа самолёта SSJ-100, которая произошла в начале мая в московском аэропорту Шереметьево, показала наличие серьёзных проблем в российской авиационной отрасли, в частности, в области обеспечения безопасности полётов. Такое заявление сегодня, 29 мая, выступая на правительственном часе в Госдуме РФ, сделал генеральный прокурор Юрий Чайка.

«Контроль за деятельностью авиакомпаний со стороны Росавиации зачастую осуществляется формально. Данным агентством не принимаются надлежащие меры по пресечению фактов эксплуатации судов, не отвечающих требованиям воздушного законодательства, в том числе в вопросах безопасности», — заявил Чайка в ходе правительственного часа, трансляция которого велась на сайте Госдумы.

Чайка отметил, что предусмотренные Конвенцией о международной гражданской авиации обязательства не выполнены. Также, по его словам, до настоящего времени не определены целевой и приемлемый уровень безопасности полётов.

Генпрокурор подчеркнул, что проведенные его ведомством проверки гражданской авиации выявили более 400 самолетов, в конструкцию которых были внесены изменения «без проведения необходимых исследований и проведения сертификационных работ». По словам генпрокурора, Минтранс до сих пор не разработал все необходимые документы, регламентирующие вопросы сертификации авиатехники и ее производителей и подготовки персонала, а также не утвердил правила наземного технического обслуживания воздушных судов.

«По-прежнему остро стоит вопрос качества профессиональной подготовки пилотов. В ходе надзорных проверок нами вскрывались факты неполного прохождения летным персоналом программ подготовки», — сказал Чайка, отметив, что только в в 2017 году от выполнения полетов были отстранены 550 пилотов.

5 мая самолёт Sukhoi Superjet 100 авиакомпании «Аэрофлот», направлявшийся в Мурманск, спустя полчаса после взлёта вернулся в московский аэропорт Шереметьево. Лайнер, на борту которого находились 78 человек, включая пять членов экипажа, совершил жёсткую посадку и загорелся. В результате погиб 41 человек. Следствие рассматривает различные версии произошедшего, доминирующей является ошибка пилотов.