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Чайка связал катастрофу Superjet с серьезными проблемами в авиаотрасли

15:28 29.05.2019
Фото с сайта kremlin.ru
Фото с сайта kremlin.ru
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Смертельная катастрофа самолёта SSJ-100, которая произошла в начале мая в московском аэропорту Шереметьево, показала наличие серьёзных проблем в российской авиационной отрасли, в частности, в области обеспечения безопасности полётов. Такое заявление сегодня, 29 мая, выступая на правительственном часе в Госдуме РФ, сделал генеральный прокурор Юрий Чайка.

«Контроль за деятельностью авиакомпаний со стороны Росавиации зачастую осуществляется формально. Данным агентством не принимаются надлежащие меры по пресечению фактов эксплуатации судов, не отвечающих требованиям воздушного законодательства, в том числе в вопросах безопасности», — заявил Чайка в ходе правительственного часа, трансляция которого велась на сайте Госдумы.

Чайка отметил, что предусмотренные Конвенцией о международной гражданской авиации обязательства не выполнены. Также, по его словам, до настоящего времени не определены целевой и приемлемый уровень безопасности полётов.

Генпрокурор подчеркнул, что проведенные его ведомством проверки гражданской авиации выявили более 400 самолетов, в конструкцию которых были внесены изменения «без проведения необходимых исследований и проведения сертификационных работ». По словам генпрокурора, Минтранс до сих пор не разработал все необходимые документы, регламентирующие вопросы сертификации авиатехники и ее производителей и подготовки персонала, а также не утвердил правила наземного технического обслуживания воздушных судов.

«По-прежнему остро стоит вопрос качества профессиональной подготовки пилотов. В ходе надзорных проверок нами вскрывались факты неполного прохождения летным персоналом программ подготовки», — сказал Чайка, отметив, что только в в 2017 году от выполнения полетов были отстранены 550 пилотов.

5 мая самолёт Sukhoi Superjet 100 авиакомпании «Аэрофлот», направлявшийся в Мурманск, спустя полчаса после взлёта вернулся в московский аэропорт Шереметьево. Лайнер, на борту которого находились 78 человек, включая пять членов экипажа, совершил жёсткую посадку и загорелся. В результате погиб 41 человек. Следствие рассматривает различные версии произошедшего, доминирующей является ошибка пилотов.

Темы: Авиакатастрофы, Авиационные происшествия и аварийные посадки, Авиасообщение в России, Генпрокуратура РФ
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Комментарии читателей
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29.05.2019, 15:53
Гость: Евгений В

"Смертельная катастрофа самолёта SSJ-100, которая произошла в начале мая в московском аэропорту Шереметьево, показала наличие серьёзных проблем в российской авиационной отрасли" (Чайка).
А может он может сказать в какой отрасли в РФ нет критических проблем? Может в Ген. прокуратуре, в думе, в Кремле, в полиции, в Судах порядок? Кому живется весело вольготно на Руси?
29.05.2019, 15:52
Гость: Ник16

"Чайка связал катастрофу Superjet с серьезными проблемами в авиаотрасли"
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Не верный вывод. У нас проблемы практически во всех отраслях промышленности и экономике страны вцелом. Развить только авиастроение без всего остального невозможно. Это комплексная задача. Плохо, что этого не понимают кремлёвские небожители.
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