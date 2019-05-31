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ВЦИОМ не исключил введения денежного вознаграждения за прохождение опросов

12:03 31.05.2019
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Генеральный директор ВЦИОМ Валерий Федоров не исключил, что в скором будущем  организация введет плату респондентам за прохождение опросов, пишет "Интерфакс"

По его словам, эта ситуация возникнет, когда организация опросит "всех и не по одному разу", когда исчезнет "эффект новизны, эффект желания поделиться своим мнением сойдет на нет". 

"Я думаю эта перспектива достаточно близкая, тем более, что наши коллеги из-за рубежа, там, где опросы проводятся уже много лет на профессиональной основе, уже подошли к этому вопросу вплотную", - добавил он.

Отмечается, что ВЦИОМ ранее тестировал возможность введения поощрения за прохождения опросов. Однако, по словам Федорова, в такой форме есть свои минусы. В частности, есть риск того, что респонденты начинают из чувства некоей благодарности отвечать не то, что думают, а то, что как им кажется, они должны думать.

Отметим, что практика финансового поощрения за прохождение опросов распространена и в России. На текущий момент работает ряд сайтов, предлагающих подобныого рода услуги. Оплата за прохождение опроса может варьироваться от 7 до 80 рублей, в редких случаях может составлять 700-800 рублей.

Однако есть и обратная сторона подобной практики, получившая распространение в последнее время: мошенники начинают предлагать вознаграждения в размере более 100 тысяч рублей за прохождение опроса. Они маскируются под красивые вывески типа "Глобальный опрос 2019", "Самый большой опрос Сбербанка" и так далее. Однако перед получением суммы респонденту предлагается сделать серию платежей, которые якобы призваны помочь в транзакции выплаты, а чтобы не возникало сомнений в "правдивости", под каждым таким "платежом" опубликованы десятки "отзывов реальных клиентов", которые "получили выплату сразу после внесения платежа". 

Темы: Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ)
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Комментарии читателей
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31.05.2019, 17:48
Гость: Евг_Мед

Один из постулатов разведки: Информация, за которую ничего не заплачено, ничего и не стоит.
31.05.2019, 14:20
Гость: 1

ну каким же надо быть лохом, чтобы верить что тебе за 10 вопросов 100 тыр дадут?
Опять же, в этих случая всегда просят сначала перевести им какую-то сумму. Тоже сразу понятно что это развод.
31.05.2019, 14:18
Гость: ы

Давно пора, приличные компании за опросы всегда платят. Мы ж тоже свое время тратим на ответы.
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