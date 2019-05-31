ВЦИОМ не исключил введения денежного вознаграждения за прохождение опросов

12:03

Генеральный директор ВЦИОМ Валерий Федоров не исключил, что в скором будущем организация введет плату респондентам за прохождение опросов, пишет "Интерфакс"

По его словам, эта ситуация возникнет, когда организация опросит "всех и не по одному разу", когда исчезнет "эффект новизны, эффект желания поделиться своим мнением сойдет на нет".

"Я думаю эта перспектива достаточно близкая, тем более, что наши коллеги из-за рубежа, там, где опросы проводятся уже много лет на профессиональной основе, уже подошли к этому вопросу вплотную", - добавил он.

Отмечается, что ВЦИОМ ранее тестировал возможность введения поощрения за прохождения опросов. Однако, по словам Федорова, в такой форме есть свои минусы. В частности, есть риск того, что респонденты начинают из чувства некоей благодарности отвечать не то, что думают, а то, что как им кажется, они должны думать.

Отметим, что практика финансового поощрения за прохождение опросов распространена и в России. На текущий момент работает ряд сайтов, предлагающих подобныого рода услуги. Оплата за прохождение опроса может варьироваться от 7 до 80 рублей, в редких случаях может составлять 700-800 рублей.

Однако есть и обратная сторона подобной практики, получившая распространение в последнее время: мошенники начинают предлагать вознаграждения в размере более 100 тысяч рублей за прохождение опроса. Они маскируются под красивые вывески типа "Глобальный опрос 2019", "Самый большой опрос Сбербанка" и так далее. Однако перед получением суммы респонденту предлагается сделать серию платежей, которые якобы призваны помочь в транзакции выплаты, а чтобы не возникало сомнений в "правдивости", под каждым таким "платежом" опубликованы десятки "отзывов реальных клиентов", которые "получили выплату сразу после внесения платежа".