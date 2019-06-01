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В Дзержинске на заводе им. Свердлова произошло два взрыва

12:41 1.06.2019

Два взрыва произошло в западной части Дзержинска в Нижегородской области, сообщает ТАСС со ссылкой на администрацию города.

Взрывы произошли на ГосНИИ "Кристалл". В городе создан оперативный штаб.

"По поручению губернатора Нижегородской области Глеба Никитина в связи с информацией о взрывах на ГосНИИ "Кристалл" в Дзержинске создан оперативный штаб. На место выехал заместитель губернатора Нижегородской области Дмитрий Краснов вместе с руководителем ГУ МЧС по Нижегородской области Валерием Синьковым. Обстоятельства происшествия выясняются", - сказал собеседник агентства.

Источник ТАСС в экстренных службах сообщил, что взрывы на заводе "Кристалл" произошли в цехе по производству тротила. "Несколько взрывов произошло в цехе по производству тротила завода "Кристалл". Данные о пострадавших уточняются", - сказал собеседник агентства.

По его словам, взрывы были достаточно мощными, начался пожар.

В сети появилось видео, на котором очевидцы засняли облако, поднимающееся над заводом.

Темы: Происшествия
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Комментарии читателей
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01.06.2019, 18:57
Гость: ВВВ

Противодействовать врагам народа сейчас запрещено.
01.06.2019, 18:56
Гость: ВВВ

Если от Чернобыля считать, то не так много лет осталось. Нет?
01.06.2019, 18:55
Гость: ВВВ

65 лет поработали и... хватит!
Все комментарии (13)
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