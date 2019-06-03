Виктор Алкснис: «Взрыв в Дзержинске – не случайность, это уже система»

В России используется устаревшее оборудование, выработавшее свой ресурс, поэтому чрезвычайные ситуации будут только нарастать

Взрыв в Джержинске. Стоп-кадр с видео

В Дзержинске на заводе "Кристалл" накануне прогремел мощный взрыв. В результате пострадало, по последним данным, уже более 100 человек, в том числе ребенок, были выбиты стекла в сотнях ближайших зданий, в том числе в школах и детских садах, возбуждено уголовное дело. Стоит отметить, что это не первый взрыв на предприятии за два месяца – в начале апреля подобный взрыв произошел в цехе по производству взрывчатых веществ.

Здание цеха в результате инцидента было полностью разрушено, горение происходило на площади 150 квадратных метров. Теперь, по некоторым данным, площадь пожара составила коло 1,2 тыс. кв м, в том числе на территории самого "Кристалла" и в лесном массиве.

Стоит отметить, что это не просто предприятие, входящее в корпорацию "Ростех", это завод, который является ведущей организацией ОПК по направлению научно-технического и технологического обеспечения работ в области создания взрывчатых составов, безопасных технологий их производства, испытаний, транспортировки и утилизации. И ЧП такого масштаба должно было еще два месяца назад привести к исправлению всех недочетов, однако, судя по всему, этого не случилось. СМИ пишут, что гендиректор был недавно отстранен как раз в связи со взрывами в апреле – так как выявленные нарушения не были устранены.

Пока единственные выводы, которые сделали власти официально – что закон о фейках в данном случае пригодился. По словам губернатора Нижегородской области Глеба Никитина, в соцсетях распространялось много ложной информации.

"Речь здесь идет не об эмоциональной оценке, на которую каждый имеет право, а именно о ненадлежащей информации – которая вбрасывается целенаправленно, чтобы посеять панику среди населения. Считаю, что это тот случай, когда абсолютно уместно рассмотреть возможность применения закона о фейках ... Это делали провокаторы, которые пытались расшатать ситуацию", – сказал глава региона.

Такие ЧП случаются не часто, тем более на предприятиях государственной важности, однако, после того, как в нашу страну пришел рынок со своими правилами, от них общество застраховано все меньше и меньше. Показательны такие инциденты становятся на фоне того, что власти решили отменить около 10 тыс. советских ГОСТов, которые "мешают бизнесу".

Очевидно, теперь рынок и капитал решает, что важнее – эффективность бизнеса и прибыль или безопасность. Нередко это и оказывается причиной таких ЧП, считает экс-депутат Госдумы, полковник ВВС в отставке Виктор Алкснис. Он поделился своим мнением о ситуации с Накануне.RU:

– К сожалению, техногенные катастрофы происходят регулярно, избежать полностью их не удаётся, и происходят они во многих странах, в том числе и в России.

Однако, в этой ситуации есть отягчающий фактор. Известно, что в связи с деиндустриализацией России, которая активно проводится в нашей стране на протяжении последних 30 лет, утрачены не только технологии, но и отменены многие стандарты, ГОСТы, которые, препятствовали возникновению таких техногенных катастроф. Поэтому, конечно, нельзя сказать, что это типичное явление, но наверняка будут выявлены факты, свидетельствующие о том, что были нарушены определённые правила обращения со взрывчатыми веществами.

Возможно, не были выполнены какие-то отмененные правила. Я не исключаю, что в Дзержинске в рамках рыночной оптимизации решили, что некоторые правила, которые должны выполняться на таких опасных производствах, как производство боеприпасов, не нужны, поэтому, наверняка, они были нарушены, и это способствовало катастрофе.

Но я очень сомневаюсь, что из этого будут сделаны должные выводы. Для этого надо восстанавливать всю систему жёсткого контроля: и технические условия, требования, ГОСТы, которые ещё 30 лет назад на подобных производствах присутствовали, но которые в нынешних условиях считаются чересчур затратными и препятствующими повышению достаточной прибыли.

Просто случайность избежать невозможно. Но когда происходит целый ряд катастроф, причём на одном и том же производстве, это говорит о том, что дело не в случайности – это уже система.

А система в том, что в рамках рыночной оптимизации и сокращения избыточных расходов, происходит отказ от многих стандартов, инструкций, правил, которые нередко были написаны кровью, потому что они снижают прибыль новых эффективных менеджеров.

Поэтому катастрофы будут продолжаться, и их частота будет расти. Этого не избежать, ведь в основу рыночной экономики положена не безопасность людей и обеспечение безопасности технологических режимов, а получение максимальной прибыли.

А поскольку устаревает вся инфраструктура: в России уничтожено станкостроение, промышленное оборудование, которое необходимо для производства конечного продукта, утрачено, используется оборудование устаревшее, которое выработало свой ресурс, не соответствует требованиям безопасности, – то и чрезвычайные ситуации будут только нарастать.