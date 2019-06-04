Долги сына Черномырдина взыщут с ООО «Центрактив»

14:06

В сентябре прошлого года Газпромбанк подал в Арбитражный суд города Москвы иск к ООО «Центрактив» о взыскании 1,1 млрд руб. задолженности. При этом основной долг составил 700 млн руб., остальное – пени и проценты в счет обеспечения исполнения обязательств Виталия Черномырдина по кредитному договору с банком.

Истец также просил суд обратить взыскание на имущество ООО «Центрактив», заложенное по договору залога в счет погашения обязательств АО «Газдевайс» об открытии кредитной линии.

Сын экс-главы российского правительства Виталий Черномырдин и АО «Газдевайс» были привлечены по делу третьими лицами.

Заседание несколько раз переносилось из-за неявки ответчика и третьих лиц. В итоге дело было рассмотрено без них, сообщает «Право.ру».

Представитель истца попросил прекратить производство в части требований о взыскании задолженности по договору поручительства. Судья Юлия Архипова 29 апреля огласила резолютивную часть решения, а 31 мая подготовила текст в полном объеме.

Она приняла отказ истца от части требований и удовлетворила иск: обратила взыскание на имущество ООО «Центрактив» в счет погашения обязательств АО «Газдевайс» по договору об открытии кредитной линии на 1 млрд рублей.

Напомним, АО «Газдевайс» – компания, которая выпускает газовые счетчики. По некоторым данным, Виталий Черномырдин еще в 2017 году был ее совладельцем.