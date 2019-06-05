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Путин сменил губернатора Астраханской области

14:20 5.06.2019
Фото с сайта wikimedia.org
Фото с сайта wikimedia.org
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Президент РФ Владимир Путин принял отставку губернатора Астраханской области Сергея Морозова. Вместе с тем назначен временно исполняющий обязанности. Об этом сообщили в пресс-службе Кремля.

Врио главы региона стал Игорь Бабушкин. Он будет исполнять обязанности губернатора до вступления в должность лица, которого изберут на этот пост.

Сергей Морозов руководил Астраханской областью с сентября 2018 года. Является действительным государственным советником Российской Федерации второго класса. Полковник запаса. Награжден Орденом Мужества и различными ведомственными наградами.

Он — один из тех глав регионов, которые вышли из силовых структур, он работал в ФСО. В 2016 году по аналогичной схеме в отставку попросился врио губернатора Калининградской области Евгений Зиничев, который до приезда в регион работал в ФСБ и ФСО. Сейчас Зиничев возглавляет МЧС. Морозов должен был избираться в единый день голосования 8 сентября.

Ранее несколько собеседников «Ведомостей», близких к администрации президента, утверждали, что Астраханская область — один из самых сложных выборных регионов в этом году. По их словам, одна из сложностей и в том, что было не исключено, что на пост губернатора мог выдвинуться депутат Госдумы от «Справедливой России» Олег Шеин.

Рейтинг Морозова, по данным ВЦИОМ на апрель, был 62% от числа тех, кто планирует принять участие в выборах, антирейтинг — 15%.

Темы: Астрахань, Отставки и назначения в российской политике, Владимир Путин
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Комментарии читателей
Оставить комментарий
05.06.2019, 16:32
Гость: гоша

Ну ВЦИОМ... - здесь все понятно. Зарплату получает от Морозова)))
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