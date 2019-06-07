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РАН задумалась о создании «генетического паспорта» военнослужащего

08:02 7.06.2019
© KM.RU, Алексей Белкин
© KM.RU, Алексей Белкин
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Российские ученые намерены создать «генетический паспорт» военнослужащего, определяющий его пригодность к службе в тех или иных войсках с учетом особенностей возможных военных конфликтов будущего, сообщил в интервью РИА Новости в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) президент Российской академии наук (РАН) Александр Сергеев.

Проект, добавил он, запускают в военном технополисе «Эра» в Анапе. Направлен он не только на то, чтобы выяснить эффективность службы военного в определенном направлении.

«Войны будущего — это уже в значительной степени войны интеллектов, тех людей, которые принимают решения в условиях совсем иных, по сравнению с теми, что были раньше», — заметил президент РАН.

Сейчас, по словам Сергеева, солдаты испытывают совсем другой стресс, нежели тот, что связан, например, с артподготовкой противника.

«В условиях кибервойны стрессы совсем другие. И это надо изучать, исследовать генетическую природу стрессоустойчивости в новых обстоятельствах», — пояснил ученый.

Планы работы в указанном направлении как раз есть в технополисе «Эра», с которым РАН намерена сотрудничать. Деятельность, относящуюся к медицинской науке и технологиям в «Эре», «аккумулирует» петербургская Военно-медицинская академия.

ПМЭФ-2019 начался в Северной столице 6 июня и продлится до субботы. С 2006 года форум проводят под патронатом и при участии президента РФ. На ПМЭФ представители деловых кругов встречаются, чтобы обсудить ключевые экономические вопросы России, развивающихся рынков и всего мира.

Темы: Армия и обороноспособность России, Военные технологии, Российская Академия наук
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Комментарии читателей
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07.06.2019, 12:13
Гость: пенсионер

Предлагаю РАН задумалась о создании «интеллектуального паспорта» чиновника РФ.
07.06.2019, 10:56
Гость: Мертвый сезон. 1968.

Причём на этом пути открываются возможности поистине сказочные.
Во-первых, эти люди по-своему совершенно счастливы, поскольку они начисто лишены памяти. Они отрезаны от какой бы то ни было информации извне. Ведь отчего люди страдают больше всего? От сравнения. Кто-то живёт лучше, кто-то талантливее, кто-то богаче, кто-то могущественнее. А человек, прошедший психохимическую обработку, будет радоваться непрерывно. Радоваться, что ему тепло. Что помидор красный. Что солнце светит. Что ровно в два часа, что бы ни случилось, он получит свой питательный бобовый суп, а ночью женщину — при условии, если он будет прилежно трудиться. Ну разве это не милосердно?
А дальше Эр-Эйч сможет постепенно создавать определённые типы служебного человека. Ну так, как это мудро сделала природа в улье, в муравейнике. Представьте: человек-ткач, человек-пекарь, человек-шофёр. Причём у него нет никаких других потребностей. Никакого комплекса неполноценности. Ну нет же у вола комплекса неполноценности от того, что он вол. Ну вол, и слава Богу. Человек-робот ни о чём не думает, всегда доволен, и он размножается, производит себе подобных. От человека-золотаря так же не может родится математик, как от кошки не может родиться слон. Исключено.
07.06.2019, 10:52
Гость: Сердечник

Борьба с рептилоидами на дальних подступах, но с идиотами бороться снова не судьба.
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