РАН задумалась о создании «генетического паспорта» военнослужащего

08:02

Российские ученые намерены создать «генетический паспорт» военнослужащего, определяющий его пригодность к службе в тех или иных войсках с учетом особенностей возможных военных конфликтов будущего, сообщил в интервью РИА Новости в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) президент Российской академии наук (РАН) Александр Сергеев.

Проект, добавил он, запускают в военном технополисе «Эра» в Анапе. Направлен он не только на то, чтобы выяснить эффективность службы военного в определенном направлении.

«Войны будущего — это уже в значительной степени войны интеллектов, тех людей, которые принимают решения в условиях совсем иных, по сравнению с теми, что были раньше», — заметил президент РАН.

Сейчас, по словам Сергеева, солдаты испытывают совсем другой стресс, нежели тот, что связан, например, с артподготовкой противника.

«В условиях кибервойны стрессы совсем другие. И это надо изучать, исследовать генетическую природу стрессоустойчивости в новых обстоятельствах», — пояснил ученый.

Планы работы в указанном направлении как раз есть в технополисе «Эра», с которым РАН намерена сотрудничать. Деятельность, относящуюся к медицинской науке и технологиям в «Эре», «аккумулирует» петербургская Военно-медицинская академия.

ПМЭФ-2019 начался в Северной столице 6 июня и продлится до субботы. С 2006 года форум проводят под патронатом и при участии президента РФ. На ПМЭФ представители деловых кругов встречаются, чтобы обсудить ключевые экономические вопросы России, развивающихся рынков и всего мира.