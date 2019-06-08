Руслан Осташко: Венедиктов в ответе за нападение Соболь на беременную Симоньян

17:37

Алексей Венедиктов не мог не знать, что Соболь и Симоньян пересекутся в редакции «Эха»

Политолог Руслан Осташко уверен, что за инцидент, произошедший в редакции «Эха Москвы» в минувший четверг, личную ответственность несёт главный редактор радиостанции Алексей Венедиктов.

Напомним, Любовь Соболь подкараулила Маргариту Симоньян в помещении редакции и накинулась на нее с вопросами о последнем «расследовании» ФКБ касательно столичного жилья. Активистку интересовало, как к этому расследованию относится мэр города Сергей Собянин.

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Симоньян, не имеющая к этой проблеме никакого отношения, попросила оградить её от назойливой Соболь. Сотрудники радиостанции помогли ей, уведя в кабинет Венедиктова.

Как отметил Осташко, Алексей Венедиктов не мог не знать, что Соболь и Симоньян пересекутся в редакции «Эха». После покушения на Татьяну Фельгенгауэр в 2017 году служба безопасности тщательно следит за всеми, кто приходит в редакцию.

Сама Соболь у себя в «Твиттере» написала, что встреча была случайной. Однако очевидцы этой стычки уверяют: активистка ФБК не менее получаса караулила Симоньян. По одной из версий, Любовь Соболь специально пошла на конфликт, чтобы привлечь к себе внимание в преддверии выборов в Мосгордуму. Алексей Венедиктов со своей стороны организует ей информационную поддержку, предоставляя площадку для выступлений.

Однако едва ли возможность выступать на «Эхе Москвы» поможет стороннице Алексея Навального поднабрать политических очков. Ее репутация и так изрядно подпорчена после публикаций о странных наклонностях супруга и участии её бизнес-партнера в картельном сговоре.