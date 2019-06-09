После госпитализации Симоньян от Соболь отвернулись даже оппозиционеры

21:57

Юрист так называемого ФБК и кандидат в депутаты Мосгордумы Любовь Соболь стала фигуранткой очередного скандала

После своего эфира на радиостанции «Эхо Москвы» она намеренно дождалась главреда Russia Today в коридорах радиостанции. Беременная Маргарита Симоньян должна была стать гостьей программы «Все сложно».

После того, как Симоньян приехала, Соболь накинулась на нее с вопросами, к которым женщина не имела никакого отношения. Соратница Навального шла за главредом RT по коридору редакции «Эха» и почему-то пыталась добиться от нее комментариев по поводу Собянина и столичной недвижимости.

Симоньян корректно ответила, что об интервью с ней нужно договариваться заранее. Но Соболь продолжала преследовать главреда RT и задавать вопросы. В итоге Маргарите Симоньян стало плохо после эфира, и ей вызвали скорую. Ей диагностировали угрозу прерывания беременности.

Многие известные люди осудили поведение Любови Соболь. Сама она так и не принесла извинений, а ее начальник Алексей Навальный организовал травлю Симоньян в Сети. Из-за этого против блогера и его соратницы стали выступать даже те, кто ранее их поддерживал.

Например, заместитель главреда «Эха Москвы» Сергей Бунтман. Когда все произошло, он был на работе и был очевидцем действий Соболь. Позже в эфире своей передачи «Персонально ваш» он сказал, что Симоньян в тот день действительно нездоровилось. Несмотря на это, она участвовала в передаче «Все сложно».

«Маргарита Симоньян пошла в эфир. И за это ей большое спасибо, и она правильно сделала, что пошла в эфир», — сказал он.

Поведение Соболь он также прокомментировал, заявив, что беременных надо беречь, несмотря на любые, в том числе и политические, разногласия.

«То, что к беременной женщине надо относиться бережно даже в пылу политической борьбы, — это точно. Если мы с вами будем выражать всякий раз свои политические пристрастия такими способами, — быстро подбежать и задать вопросы, не думая, что это может вызвать и медицинские последствия. Я лучше не задам вопросы. Можете меня считать не журналистом, но я не задам вопросы», — высказался Бунтман.

Он также возмутился действиями фанатов Навального и Соболь, которые оправдывали действия кандидата в Мосгордуму:

«Вот это всегдашнее фанатское мышление — то, что меня больше всего раздражает. Какие бы светлые, какие бы чудесные идеи ни защищали, но стоит сказать вам чуть-чуть даже не поперек, а под углом в 3 градуса — тут же начинаются визг, вопли и обвинения. Посмотрите на себя, пожалуйста!» — заявил ведущий.

Соболь повела себя непорядочно и по отношению к радиостанции. На «Эхе Москвы» ей дали слово. Навального туда тоже неоднократно приглашали. В качестве благодарности юрист ФБК устроила там скандал.

Впрочем, есть и иное мнение. Политолог Руслан Осташко выразил уверенность в том, что провокация Соболь была организована с подачи главного редактора радиостанции Алексея Венедиктова.

Осташко напомнил, что после нападения на сотрудницу «Эха Москвы» Татьяну Фельгенгауэр меры безопасности в офисе стали более строгими. Соболь бы не разрешили полчаса поджидать человека, чтобы взять интервью.

Также Венедиктов не мог не знать, что в тот день офис посетят и Соболь, и главред RT. Скандальность первой известна всем, поэтому он мог бы заранее позаботиться о безопасности беременной Симоньян.

Можно предположить, что нападение планировалась заранее Навальным и Венедиктовым. Соболь таким образом попыталась привлечь внимание к себе в преддверии выборов. В итоге скандал негативно повлиял и на уже подпорченную репутацию кандидата в Мосгордуму, и на имидж радиостанции.

