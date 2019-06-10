Экс‐главе Коми Гайзеру дали 11 лет строгого режима

14:08

Замоскворецкий суд Москвы огласил приговор экс-главе Коми Вячеславу Гайзеру, а также его предполагаемым сообщникам по делу о преступном сообществе и коррупции. Об этом сообщило РИА Новости.

Судья Елена Аверченко удовлетворила запрос гособвинения и признала Гайзера виновным в руководстве преступным сообществом, получении взяток, особо крупном мошенничестве и легализации доходов, которые он получил в результате совершения преступления. Суд приговорил обвиняемого к 11 годам колонии строгого режима и штрафу в 160 миллионов рублей.

Кроме него на скамье подсудимых оказались 12 человек. Прокуратура запрашивала для них от 8 до 20 лет колонии и разные суммы штрафов. Так, экс-замглавы региона Алексея Чернова в итоге приговорили к 9 годам колонии строгого режима, выплате штрафа 160 200 000 рублей.

Еще одного бывшего главу республики Коми, Владимира Торлопова, приговорили к 6 годам и 6 месяцам общем режима и штрафу в 500 тысяч рублей. Такие же сроки получил и штраф получили и другие фигуранты дела: экс-председатель Госсовета Коми Игорь Ковзель и предприниматель Валерий Веселов. Кроме того, руководитель юридической фирмы «УК «Советник» Наталья Моторина получила 8 лет и 6 месяцев тюрьмы.

У Гайзера была возможность сказать свое последнее слово перед оглашением приговора. Он заявил, что, будучи главой Коми, честно исполнял свои обязанности.

Сторона обвинения считает, что с декабря 2005 года по сентябрь 2015 года фигуранты дела использовали служебное положение и давали взятки для похищения 100% акций ОАО «Птицефабрика Зеленецкая». Таким образом бюджет региона лишился почти 3,3 миллиарда рублей.

Также обвинение настаивает на том, что подсудимые незаконно завладели более 67 миллионами рублей. Эти деньги принадлежали ОАО «Фонд поддержки инвестиционных проектов Республики Коми». Также фигуранты дела получали взятки в размере 198 миллионов рублей и легализовали имущество на сумму более 988,5 миллиона рублей. Его они также получили незаконным путем.

Организатором преступной группировки обвинение назвало Зарубина. Основными его участниками — самого предпринимателя, Гайзера, Торлопова, Чернова. Вячеслава Гайзера задержали 19 сентября 2015 года.