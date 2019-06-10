Владимир Путин назначил нового посла России в Сербии

19:35

Президент РФ Владимир Путин назначил Александра Боцан-Харченко новым чрезвычайным и полномочным послом в Сербии. Соответствующий указ лидера страны опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

«Назначить Боцан-Харченко Александра Аркадьевича чрезвычайным и полномочным послом Российской Федерации в Республике Сербия», — сказано в документе.

Глава государства снял с должности предыдущего посла — Александра Чепурина, который был послом РФ в Сербии с 2012 года.

Александр Боцан-Харченко работал специальным представителем МИД России на Балканах с 2004 по 2008 год. Также был представителем России в составе «тройки» международных посредников во время переговоров по Косову. Затем он работал послом России в Боснии и Герцеговине — с 2009 по 2014 год. В настоящее время является директором четвертого Европейского департамента МИД России.

Ранее информация о готовящейся смене российского посла уже появлялась в сербских СМИ, но официально не подтверждалась до последнего времени.