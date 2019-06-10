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ФСБ задержала в Крыму членов террористической организации

18:13 10.06.2019
Стоп-кадр с видео в YouTube
Стоп-кадр с видео в YouTube
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Силовики задержали восьмерых сторонников запрещенной террористической организации «Хизб ут-Тахрир аль-Ислами»*, которые действовали на территории Крыма. Об этом сообщил RT со ссылкой на пресс-службу ФСБ по региону.

Ранее в силовом ведомстве сообщили, что в домах террористов в Алуште, Белозерске, а также Симферопольском районе начались обыски.

Мероприятия были проведены совместными усилиями сотрудников ФСБ, полиции и Росгвардии. Операция прошла в рамках расследования уголовных дел об организации и участии в террористического образования.

В ходе обысков у подозреваемых изъяли экстремистскую литературу, средства связи, а также электронные носители информации.

«Хизб ут-Тахрир» («Исламская партия освобождения»)* — международная панисламистская политическая партия, основанная в 1953 году в Восточном Иерусалиме судьей местного шариатского апелляционного суда Такиюддином ан-Набхани.

В 2003 году у руля организации встал палестинец Ата Абу ар-Рашта, который неоднократно подвергался арестам и тюремным заключениям со стороны иорданских властей.

Основной целью «Хизб ут-Тахрира»* является создание халифата — теократического государства, объединяющего весь исламский мир.

Момент задержания попал на видео.

*«Хизб ут-Тахрир» — запрещенная в России террористическая организация.

Темы: Крым, Борьба с терроризмом в России, Исламистские экстремисты и террористы, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ)
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Комментарии читателей
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10.06.2019, 21:49
Гость: Оллес

Требуем вернуть в Закон Высшую меру социальной защиты для маньяков,предателей и террористов.А которые из них муслимы - хоронить,обернувши в свиную шкуру,как раньше и делали,для них страшнее нет ничего :))
10.06.2019, 21:48
Гость: ha

Можете себе представить халифат на всём шарике и соответствующую религию? Мне кажется, что столкновение с гигантским метеоритом предпочтительнее...
10.06.2019, 20:34
Гость: Pupsik

Вы статью читали или вам украинцы мерещатся даже если поймали путинских узбеков с таджиками, которые теперь "тожероссияне"?
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