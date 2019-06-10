ФСБ задержала в Крыму членов террористической организации

18:13

Стоп-кадр с видео в YouTube

Силовики задержали восьмерых сторонников запрещенной террористической организации «Хизб ут-Тахрир аль-Ислами»*, которые действовали на территории Крыма. Об этом сообщил RT со ссылкой на пресс-службу ФСБ по региону.

Ранее в силовом ведомстве сообщили, что в домах террористов в Алуште, Белозерске, а также Симферопольском районе начались обыски.

Мероприятия были проведены совместными усилиями сотрудников ФСБ, полиции и Росгвардии. Операция прошла в рамках расследования уголовных дел об организации и участии в террористического образования.

В ходе обысков у подозреваемых изъяли экстремистскую литературу, средства связи, а также электронные носители информации.

«Хизб ут-Тахрир» («Исламская партия освобождения»)* — международная панисламистская политическая партия, основанная в 1953 году в Восточном Иерусалиме судьей местного шариатского апелляционного суда Такиюддином ан-Набхани.

В 2003 году у руля организации встал палестинец Ата Абу ар-Рашта, который неоднократно подвергался арестам и тюремным заключениям со стороны иорданских властей.

Основной целью «Хизб ут-Тахрира»* является создание халифата — теократического государства, объединяющего весь исламский мир.

Момент задержания попал на видео.

*«Хизб ут-Тахрир» — запрещенная в России террористическая организация.