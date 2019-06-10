Суд признал полковника Захарченко виновным по всем пунктам обвинения

13:18

Пресненский суд Москвы начал оглашать приговор полковнику Дмитрию Захарченко, пишет РИА Новости.

Его признали виновным по всем трем преступным эпизодам: получение взятки в особо крупном размере, злоупотребление полномочиями и воспрепятствование расследованию.

Как пишет агентство, оглашение приговора займет длительное время, возможно, не один день. Наказание будет названо позднее.

Обвинение требует приговорить Захарченко к 15,5 годам колонии, штрафу в 494,9 миллиона рублей и лишить его звания полковника, наград и медалей. Сам он считает себя невиновным.

Захарченко стал известен широкой общественности в 2016 году, после того, как во время обыска в квартире его сводной сестры обнаружили 8 млрд рублей наличными.

Согласно обвинительному заключению, бывший врио начальника управления "Т" ГУЭБиПК и его предполагаемый сообщник - экс-сотрудник ФСБ Дмитрий Сенин - в составе организованной группы, которую возглавлял Захарченко, получили $800 тысяч от бенефициара сети рыбных ресторанов "Ла Маре" Мехди Дусса.

По версии обвинения, с целью давления и вымогательства взятки Захарченко организовал в отношении предприятий бизнесмена проверочные мероприятия, в том числе с участием сотрудников ГУЭБиПК. При этом, следует из обвинительного заключения, полковник и Сенин изначально требовали у Дусса $5 млн.

Кроме того, как установило следствие, после передачи указанной суммы Захарченко "за совершение действий и бездействия, используя авторитет занимаемой должности", получил от Дусса 50-процентную дисконтную карту сети ресторанов "Ла Маре", с помощью которой при посещении заведений сети сэкономил более 3 млн рублей, получив таким образом от бизнесмена еще одну взятку.

В обоих случаях посредником между Захарченко и Дуссом выступал бывший высокопоставленный сотрудник МВД Алексей Лаушкин, говорится в обвинительном заключении.

Также, полагает обвинение, в 2016 году полковник предупредил финансового директора "Нота-банка" Галину Марчукову о предстоящих обысках.

Свою вину Захарченко не признает ни по одному из эпизодов и называет возбужденные против него уголовные дела "фейковыми".